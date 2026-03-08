World Boxing, el COI y las acusaciones de "esclavismo": ¿Seguirán sin pagar a los deportistas?

Los Juegos Olímpicos de Invierno concluyeron en Milán-Cortina y ahora se disputan los Paralímpicos con crecientes conflictos bélicos en todo el planeta y diferentes respuesta del Comité Olímpico Internacional (COI). El organismo hace mutis por el foro con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, así como con las respuestas de Irán, nada que ver con lo sucedido con Rusia.

Llama la atención la cobardía del COI, especialista en lanzar balones fuera antes con Thomas Bach y ahora con su 'delfina', la mítica exnadadora Kirsty Coventry. Tras limitar al máximo la condición de neutrales a rusos y bielorrusos en los Juegos de Invierno, ahora sí podrán desfilar con sus banderas en los Paralímpicos e incluso habría himno en caso de victoria.

Ello ha provocado el boicot de 12 países a las dos ceremonias. Otro detalle es que el COI no ha regalado a los paralímpicos rusos y bielorrusos el teléfono móvil de última generación que han recibido todos los olímpicos y paralímpicos. De todas formas, no es el único grano que le ha salido a un Comité Olímpico Internacional, al que han acusado incluso de "esclavismo".

La clave está en el tema económico. Pese a los millones de euros de beneficios que obtiene el máximo organismo olímpico en cada cita, sigue sin pagar ni un céntimo a los medallistas. Se escuda en el 'amateurismo'... ¿Alguien sabe qué queda de eso? O en que los deportistas reciben premios y becas de sus países. ¿Y si no los reciben? ¿Puede haber más desigualdad? Para más inri, el COI comercia con los derechos de imagen.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, retó al COI antes de París'24 / EFE

Sebastian Coe dio un paso adelante antes de los pasados Juegos de París y anunció que World Athletics daría premios económicos a los tres primeros clasificados. Valiente, el británico se ganó enseguida las críticas de algunos de los 'dinosaurios' del movimiento olímpico, muchos de ellos hospedados en hoteles de lujo a cuerpo de rey durante tres semanas.

A su estela surge Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), el organismo al que el COI de Thomas Bach desposeyó de la organización del boxeo en los Juegos para confiarle esta reponsabilidad a un ente creado ex profeso, World Boxing... que acumula pérdidas y sigue poniendo en riesgo la continuidad de este deporte como deporte olímpico.

Cercano a Vladimir Putin, el ruso Kremlev ha vuelto a destapar la caja de los truenos al anunciar que la IBA pagará a los boxeadores en los Juegos de Los Ángeles'28, sean o no organizadores (el COI y World Boxing ofrecen cero euros). De hecho, España se llevó 150.000 euros (50% para los púgiles, 25% para los entrenadores y 25% para la federación) en el Mundial masculino de la IBA que se disputó en diciembre en Dubai, gracias a los bronces de Enmanuel Reyes Pla y 'Gazi' Jalidov.

Umar Kremlev, presidente de la IBA, habló claro contra el COI / IBA

El recién reelegido presidente de la IBA ha anunciado que repartirá más de tres millones de euros entre los cuartofinalistas de cada peso, con mayores cantidades para los cuatro medallistas (un oro, una plata y dos bronces). Los campeones obtendrían 100.000 dólares con su reparto transparente entre atleta (50%), entrenador (25%) y federación nacional (25%).

"La IBA crea las condiciones para que los boxeadores aseguren su presente, su futuro y el de sus familias. Siento pena por los campeones olímpicos que son privados por dirigentes que gastan el dinero de los atletas en cenas de gala y hoteles de cinco estrellas. En cierto modo, tratan a los deportistas como esclavos", declaró Kremlev en su línea de no tener pelos en la lengua.

El COI asume que ha situado a la IBA como enemiga por su política, pero lo que no esperaba eran las durísimas críticas de afamados deportistas. Los más duros han sido los biatletas suecos. Elvira Öberg, plata en el relevo en Milán-Cortina y triple medallista hace cuatro años en Pekín, se mostró muy punzante con el máximo organismo olímpico.

Elvira Öberg, en pleno esfuerzo en Milán - Cortina / EFE

"No ganaré ni un céntimo si no tengo un buen acuerdo con mis patrocinadores. Vamos a los Juegos Olímpicos, pero ni siquiera se nos permite mostrar a nuestros patrocinadores. Sin nosotros, sin los deportistas, no habría Juegos. Y, sin embargo, aunque este es mi trabajo, no gano nada con ello", espetó la campeona mundial en salida en masa en 2025.

"Observen lo extrema que se ha vuelto ahora la industria olímpica y los principales socios que están involucrados. Sin duda, hay espacio para ello (para pagar a los deportistas). Preferiría que el dinero se devolviera a los atletas en lugar de que personas adineradas disfruten de otra cena elegante o se alojen en un hotel de lujo", espetó su compatriota Sebastian Samuelsson, bronce en el relevo masculino de biatlón con Suecia en Milán-Cortina y oro hace ocho años en Pyeongchang (Corea del Sur).

En este sentido, los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso no recibieron absolutamente nada del COI tras su sensacional actuación en Milán-Cortina 2026. El catalán se colgó un histórico oro en el debut olímpico del esquí de montaña, la andaluza fue bronce cinco meses después de un gravísimo atropello y juntos lograron la plata en el relevo.