Valtellina: La joya que se esconde tras los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina

Durante este mes de febrero de 2026, el foco del deporte de invierno apunta al norte de Italia. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se celebran del 6 al 22 de febrero en un formato que se extenderá por varias regiones. Grandes ciudades, valles alpinos y pequeños pueblos que no te puedes perder, compartiendo protagonismo para ofrecer un catálogo extenso de actividades que escapan de lo estríctamente deportivo.

En este mapa, Valtellina no aparece como un simple decorado. Es el escenario perfecto donde naturaleza y deporte se unirán para ofrecer la mejor experiencia posible. La belleza del norte de Lombardía, a la que se llega también recorriendo el precioso Lago di Como, se abre al mundo para este acontecimiento único. Aquí se disputarán pruebas de alto voltaje: el esquí alpino masculino se cita con la mítica pista Stelvio de Bormio; y Livigno acogerá snowboard y varias competiciones de esquí freestyle en el Livigno Snow Park, con instalaciones preparadísimas para los deportistas de élite.

Pero Valtellina no es únicamente la “sede olímpica” que veremos en televisión. Es, sobre todo, un territorio que se disfruta mejor cuando se baja el ritmo. Un lugar donde el paisaje manda, la gastronomía se disfruta y la cultura se cuela en cada pedazo de este magnífico valle. Y ahí está su verdadero valor: la joya que se esconde a plena vista tras el brillo olímpico.

Los juegos serán la 'excusa' para conocer esta maravillosa zona, alejada de masificaciones y perfecta para 'perderse', y es que estas olimpiadas pueden ser la puerta de entrada a la región, pero la razón para alargar la estancia o volver se llama Valtellina.

Postales que no necesitan filtro

Valtellina y Valchiavenna son también un destino de contrastes: nieve en altura, bosques, ríos, picos que se pierden entre las nubes y pueblos con muchísimo encanto tanto en invierno como en verano. Déjate perder por sus estrechas calles y plazas sacadas de cuentos, pero también tómate un respiro en un ambiente idílico en el que el aire es puro.

Entre estos se encuentra Chiavenna, una localidad alpina con orígenes que se remontan a la época romana y con una larga historia de comercio entre Italia y el norte de Europa. Su casco histórico invita a caminar sin rumbo mientras se disfruta de un paisaje cautivador en medio de altas montañas. Un pueblo que te invita a explorar cada rincón, pero también a deleitarte con la espectacularidad de vivir rodeado de montañas.

Cascate dell’Acquafraggia / SPORT.es

A menos de 10 minutos otro de los grandes atractivos turísticos es la Cascate dell’Acquafraggia, cerca de Piuro: un salto de agua poderoso y fotogénico, ideal para una visita corta en invierno o para tomarte un descanso en verano y primavera. Siéntate y relájate mientras escuchas la fuerza del agua abriéndose paso.

Empápate de la cultura y la historia

Pero estos parajes naturales también esconden muchísima historia. Uno de los imperdibles es el Palazzo Vertemate Franchi, situado en Prosto di Piuro, a solo dos kilómetros de Chiavenna, en dirección a Sankt Moritz. Es una joya renacentista que sobrevivió a la gran catástrofe de 1618 que sepultó el pueblo con muchos de sus habitantes. Frescos, estancias históricas, jardines, incluso un viñedo, y el relato de una época próspera que solo se entienden recorriendo todas las estancias.

Palazzo vertemate Franchi / SPORT.ES

Construido durante la segunda mitad del siglo XVI por los hermanos Guglielmo y Luigi Vertemate Franchi, pertenecientes a una de las familias más ricas, el Palazzo cuenta con detalles de un incalculable valor y varias curiosedades imperdibles que te ayudarán a entender cómo funcionaba la vida en esta región años atrás.

Conservado con minuciosa delicadeza, presenta en el interior paredes y techos tallados con formas prácticamente hipnóticas. También presenta espectaculares frescos en los que se representan grandes escenas mitológicas, especialmente inspiradas en las metamorfosis de Ovidio.

Crotto y vino en ambientes únicos

Hay lugares que parecen inventados para el invierno. En Valchiavenna existen los crottos, espacios entre rocas donde una corriente de aire natural mantiene una temperatura constante, creando así un microclima ideal para conservar vino, embutidos y quesos. Cultura alimentaria convertida en arquitectura natural. Deleitate probando los excelentes productos y platos típicos valtelineses en un crotto. Tradición y sabor que te harán enamorarte de la cocina de esta región.

Y si decides perderte por esta zona, aprovecha también para degustar una parte del territorio con sus vinos. La zona es conocida por sus viñedos y la visita a una bodega histórica como Mamete Prevostini ayuda a entender ese carácter: vinos de altura, elegantes, marcados por la montaña y por un paisaje trabajado a mano.

En definitiva, un completo tour gastronómico y vinícola que te ayudará a convencerte, si aún no lo habías hecho, de que la Valtellina es una magnífica zona por explorar y descubrir.

Naturaleza, relax y cocina con estrella

Además de todo lo mencionado, entre sus montañas también se esconden sitios magníficos para hospedarse. Lugares para desconectar y disfrutar de una jornada de spa. Uno de ellos es La Fiorida Agri Relais, a pocos kilómetros del área del lago de Como. Se presenta como un proyecto que mezcla tradición agrícola, innovación y sostenibilidad, productos que dan como resultado una de las granjas bovinas más completas de Europa y que les permite producir su propio queso.

Y si el día pide un final redondo, la respuesta está en casa: La Preséf, el restaurante con estrella Michelin vinculado a La Fiorida, que eleva el producto local a alta cocina sin perder el hilo del territorio. Su propuesta se apoya en técnicas contemporáneas y de temporada para ofrecer un menú en el que, de nuevo, disftura de las maravillas gastronómicas de la zona.