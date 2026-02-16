Todo vale en competición: el patinador Pietro Sighel pasó su serie ¡con el culo!

Los Juegos Olímpicos de Invierno nos están dejando imágenes para el recuerdo. Desde saltos imposibles, a caídas impactantes o finales de 'photo finish'. En ese último grupo se encuentra el patinador Pietro Sighel, quien protagonizó una inverosímil llegada a meta durante una de las series de los 500 metros de patinajte de velocidad.

El incidente ocurrió en la segunda de las series de Patinaje de velocidad en pista corta 500 m masculino, en la que el italiano competía junto al kazajo Abzal Azhgaliyev, el letón Reinis Berzins y el turco Frukan Akar. El representante local pugnaba por alcanzar la primera plaza en los últimos metros cuando Akar, en un intento por adelantar, derribó a Berzins.

En esa manbiobra ambos se fueron al suelo y a punto estuvieron de llevarse por delante al italiano que esquivó como pudo la caída y, llevado por la velocidad, acabó cruzando la meta de espaldas, o más bien, de culo, muy igualado con el kazajo. La 'photo finish' posterior reveló que la victoria fue para Berzins por un escaso margen. 40.934 por los 40.942 del italiano.

Para Sighel, este es otro capítulo más en su accidentada participación en Milán-Cortina. En los 1.500 metros, se vio arrastrado en cuartos de final por el ucraniano Handei, mientras que en los 1.000 metros, también quedó eliminado en cuartos de final tras tocarse con el polaco Niewinski , un acción que los jueces consideraron una falta.

Aspirante a medalla

Hijo de Roberto Sighel, cinco veces medallista olímpico, Pietro se crió en Baselga di Pinè, la cuna del patinaje italiano, y es una de las grandes esperanzas de medalla para la delegación local. De hecho, el joven de 26 años ya cuenta con un oro en esta cita de Milán-Cortina, el conseguido en los relevos mixtos junto a Elisa Confortola, Arianna Fontana y Thomas Nadalini.

Curiosamente, en esa prueba también cruzó la meta de espaldas, aunque en ese caso por decisión propia. Sighel realizó entonces la última posta y la ventaja que le dejaron sus compañeros fue tal que pudo permitirse darse la vuelta y celebrar la victoria con el público patinando los últimos metros de espaldas.