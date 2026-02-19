Tolón y Uribes celebran la jornada hisórica en los Juegos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha celebrado con emoción la histórica jornada vivida por el equipo español en los Juegos Olímpicos de Invierno, con la conquista de una medalla de oro, una de bronce y un diploma en esquí de montaña, disciplina que en Milán-Cortina de Ampezzo debuta en el programa olímpico.

Presente en Bormio, donde ha seguido la extraordinaria actuación del equipo español, Milagros Tolón ha calificado los resultados como una “gesta para el recuerdo”. “Seguir al equipo español de esquí de montaña ha sido ver la culminación de un proceso perfecto de entrega, de técnica y de determinación. Sabíamos que estábamos viviendo algo especial”, ha manifestado la titular de la cartera de Deportes.

Milagros Tolón ha recordado asimismo que hoy el deporte español ha puesto fin a cincuenta y cuatro años de espera” y honrado el “legado histórico de Paquito Fernández Ochoa”, a quien Oriol Cardona ha emulado este jueves al ganar la segunda medalla de oro de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno. A ello se ha sumado el bronce de Ana Alonso y el diploma de Ot Ferrer, que ha sido quinto.

“Todos ellos nos han emocionado, situando al deporte español en la senda del éxito. Es un triunfo para la historia y una gesta para el recuerdo. España está de nuevo en lo más alto”, ha abundado Milagros Tolón.

En la misma línea, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha expresado desde Madrid su satisfacción ante “uno de esos días que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva del deporte español”.

“Hemos vuelto a escuchar nuestro himno en lo más alto del podio en unos Juegos de Invierno, algo que no sucedía desde la gesta inolvidable de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972. Oriol Cardona nos ha regalado un oro que nos emociona, que nos une y que inspira a todo un país”, ha afirmado.

Rodríguez Uribes ha querido subrayar también el profundo significado del bronce conquistado por Ana Alonso: “Lo de Ana es mucho más que una medalla. Es una lección de vida. Hace apenas unos meses estaba recuperándose de un grave accidente y hoy está en un podio olímpico. Su fuerza, su determinación y su fe en sí misma, como pude expresarle personalmente durante uno de sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Sierra Nevada, representan lo mejor del deporte español”.

Además, el presidente del CSD ha felicitado a Ot Ferrer por su diploma olímpico: “Ot ha demostrado que el futuro ya es presente. Su quinto puesto confirma el enorme nivel de este equipo y la solidez de un proyecto que no deja de crecer”.

Disciplina emergente

El esquí de montaña es una disciplina emergente en la que España ha demostrado su enorme potencial competitivo desde el primer momento.En este sentido, el CSD ha realizado una apuesta decidida y sostenida por esta modalidad a través del respaldo a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la única de las 66 federaciones deportivas nacionales con representación en los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno.

La subvención ordinaria a esta federación ha pasado de 604.077 euros en 2018 a 2.580.537 euros en 2025, lo que supone cuadruplicar la inversión en siete años.Este incremento presupuestario ha permitido reforzar las estructuras técnicas, impulsar programas de tecnificación y alto rendimiento, mejorar la preparación de nuestros deportistas y consolidar una base sólida de jóvenes talentos en sus dos especialidades olímpicas - escalada y esquí de montaña-.

“Estos resultados no son fruto de la casualidad. Son el resultado de la infatigable dedicación de nuestros deportistas, del trabajo impecable de la federación y de sus técnicos, y de una apuesta estratégica sostenida en el tiempo. Cuando España cree en una disciplina, la apoya y la planifica con ambición y visión de futuro, los resultados llegan. Hoy celebramos medallas, pero también celebramos un modelo de país que apuesta por el deporte como proyecto colectivo”, ha señalado Rodríguez Uribes.

La delegación española tendrá una nueva oportunidad de ampliar su brillante actuación en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 con la disputa este sábado del relevo mixto de esquí de montaña, en lo que ya es, sin duda, la mejor participación histórica del Team España en unos Juegos Olímpicos de Invierno.