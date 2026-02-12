Sturla Holm Laegreid confiesa su infidelidad tras ganar una medalla y ahora su exnovia rompe el silencio

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina dejaron el pasado martes una escena que nadie esperaba ver en televisión. Lo que debía ser un momento de celebración deportiva se convirtió en un asunto personal cuando el noruego Sturla Holm Laegreid ganó la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros.

El biatleta sorprendió a todos con sus declaraciones en la entrevista post-carrera, ya que rompió a llorar y explicó en directo que había sido infiel a su pareja meses atrás: "Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel".

El deportista noruego declaró que se lo había contado hacía apenas una semana y que se trataba de la "peor semana" de su vida, ya que su relación había terminado.

El noruego insistió en que hablaba públicamente para asumir las consecuencias de sus actos: "Espero que este suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho y lo lamento de todo corazón. Mi única forma de seguir adelante es contarlo todo y ponerlo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome".

La exnovia de Laegreid se puso en contacto con el diario noruego 'VG' para pronunciarse tras lo ocurrido, y aunque ha pedido permanecer en el anonimato, dejó unas declaraciones: "Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo".

La mujer aseguró que no está siendo fácil: "No elegí estar en esta situación, y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto".

La exnovia del deportista agradeció el apoyo a su entorno: "Gracias a mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy".