¿Cuándo y dónde son los Juegos de Invierno 2026? Guía rápida de Milán-Cortina… y el equipo español de 20

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran en Italia del 4 al 22 de febrero, con la ceremonia de apertura el 6 en Milán y el cierre el 22 en Verona. Es un calendario compacto, pero con un rasgo diferencial: Milán-Cortina 2026 será una cita de sedes muy repartidas, diseñada por “territorios” para aprovechar instalaciones existentes y convertir a los Alpes en el gran escenario de estas dos semanas de frío y focos.

¿Y dónde se compite? En Milán se concentran parte de los deportes de hielo y el gran escaparate mediático: ahí estarán la apertura y varios recintos clave. Cortina d’Ampezzo se reserva un papel icónico en la montaña, con pruebas en su entorno y el aroma de clásica olímpica. A partir de ahí, el mapa se abre: Bormio (Stelvio) aparece como punto neurálgico para la velocidad alpina y también para el esquí de montaña, que debuta en el programa; Livigno se vuelca con freestyle y snowboard; Predazzo y Tesero (Val di Fiemme) acogen el corazón nórdico; Anterselva/Antholz es territorio biatlón; y Verona se guarda la escena final con la clausura. Si te pierdes con tantos nombres, esa es precisamente la idea: unos Juegos en “modo road trip” por el norte italiano.

En ese tablero, España llega con una delegación de 20 deportistas, igualando su tope histórico de participación en unos Juegos de Invierno. Y la imagen de salida ya está elegida: Olivia Smart (patinaje artístico) y Quim Salarich (esquí alpino) serán los abanderados en la inauguración. Dos perfiles distintos para una misma lectura: el hielo que ha ganado peso y la nieve que mantiene su tradición competitiva.

La lista española, además, tiene un guiño al futuro: el esquí de montaña abre una vía nueva y España lo afronta con Oriol Cardona y Ana Alonso como referencias, acompañados por Ot Ferrer y María Costa. En snowboard, el nombre propio vuelve a ser Queralt Castellet, plata en 2022 y rumbo a sus sextos Juegos, con Nora Cornell, Lucas Eguibar y Álvaro Romero en el bloque.

El hielo también suma novedades: Nil Llop y Daniel Milagros se estrenan para España en patinaje de velocidad, y el patinaje artístico presenta un abanico amplio con Tomás Guarino y dos parejas de danza (Smart/Tim Dieck y Sofía Val/Asaf Kazimov).

En el fondo, Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell; y en alpino, además de Salarich, Arrieta Rodríguez completa el equipo.

Así que la respuesta corta a “¿cuándo y dónde?” es clara: febrero y norte de Italia. La larga, la que importa, es que Milán-Cortina 2026 ya tiene forma de viaje… y España, por fin, se sube al autobús con una expedición numerosa y varias opciones de medalla.