Los Juegos Olímpicos de invierno, en directo: Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de skimo hoy, en vivo

Cardona, por su parte, firmó una jornada histórica para España llevándose el oro. El segundo, de España en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno tras el de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo.

El de Banyoles controló la prueba para imponerse de principio a fin y superar con claridad a Nikita Filippov (+1.52) y al francés Thibault Anselmet (+2.31), que completaron el podio.