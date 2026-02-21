EN DIRECTO
JJOO MILAN CORTINA 2026
Los Juegos Olímpicos de invierno, en directo: Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de skimo hoy, en vivo
Dónde ver el relevo mixto de skimo con Oriol Cardona y Ana Alonso por TV y en directo
Sigue la prueba de relevo mixto de skimo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina 2026 con Oriol Cardona y Ana Alonso.
Cardona, por su parte, firmó una jornada histórica para España llevándose el oro. El segundo, de España en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno tras el de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo.
El de Banyoles controló la prueba para imponerse de principio a fin y superar con claridad a Nikita Filippov (+1.52) y al francés Thibault Anselmet (+2.31), que completaron el podio.
La pareja española llega a esta prueba con una medalla por cabeza. La granadina finalizó el sprint fmenino con un tiempo de 3:10.22 que le valió para llevarse el bronce en la cita olímpica.
La primera posición fue para la suiza Marianne Fatton (2:59:77) y la segunda para la francesa Emily Harrop (3:02.15), que llegaba como número uno del ranking mundial.
La dupla española llega a esta prueba que cierra la presencia del esquí de montaña como una de las favoritas, junto al duo francés formado por Thibault Anselmet y Emily Harrop. Cardona y Alonso llegan de hacer plata en la última prueba de la Copa del Mundo de la modalidad disputada en la estación catalana de Boí-Taüll.
¡Muy buenos días! En apenas media hora dará comienzo el relevo de skimo con Oriol Cardona y Ana Alonso en busca de una nueva medalla para la delegación española.
- Barcelona – UCAM Murcia: resultado, resumen y estadísticas de la Copa del Rey de baloncesto
- Puja por Balde
- La UEFA multa al Barça... y advierte a Hansi Flick
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- El Barça ya sabe el multimillonario precio que pide el Atlético por Julián Álvarez
- Bardghji se la juega en el Barça
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Luz verde al fichaje de Ajay Tavares por el Barça