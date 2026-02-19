EN DIRECTO
JUEGOS OLÍMPICOS MILAN CORTINA 2026
Skimo en los Juegos Olímpicos de invierno, en directo: series con Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer, en vivo
Dónde ver el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno por televisión y en directo gratis
Sigue en directo el esquí de montaña en la modalidad de sprint de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina 2026 hoy con la presencia de los españoles Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer.
HORARIO DE LAS 'SEMIS' DE SKIMO
Ana Alonso y María Costa participarán en la segunda semifinal, que también se disputa hoy a partir de las 12:55 horas. Se detiene la cita femenina para dar paso a las 10:30 a las series masculinas con la participación de Oriol Cardona y Ot Ferrer.
¡ANA ALONSO y MARÍA COSTA, A SEMIFINALES!
Ana Alonso (3:18) y María Costa (3:26) se meten en las semifinales tras acabar segunda y tercera, respectivamente. Ganó la italiana Giulia Murada (3:17). Cumplen las españolas.
Se marcha Murada en la primera transición. Ana Alonso, segunda a pesar de la caída en los escalones.
La italiana Giulia Murada se pone en cabeza. Le siguen Ana Alonso y María Costa.
María Costa entra la primera en los rombos.
¡TURNO PARA ALONSO Y COSTA!
¡Llega el turno de la andaluza Ana Alonso y la catalana María Costa!
¡FATTON GANA LA SEGUNDA SERIE!
¡Ya tenemos resultado de la segunda serie también! La suiza Marianne Fatton se impone con un tiempo de 3:06:05. La francesa Margot Ravinel acaba segunda y la eslovaca Marianna Jagercivoka. Se mantiene el tiempo de corte.
¡HARROP GANA LA PRIMERA SERIE!
¡Concluye la primera serie! la francesa Emily Harrop, número uno del mundo, ganó con tremenda solvencia firmando un 3:03.3 impecable. Pasan junto a ella Paller y Ulrich y el tiempo de corte se queda en 3:15.
¿CÓMO ES EL FORMATO DEL SKIMO?
Cabe recordar el formato. Primero van las series, luego las semifinales y, posteriormente, la final. Todo durante el día de hoy. Las tres primeras clasificadas de cada serie y las tres más rápidas (mejores perdedoras) en general se clasifican para las semifinales. A priori, por ranking, Ana y María deberían colarse en la penúltima ronda.
¡ARRANCA EL DEBUT DEL SKIMO EN LOS JJOO!
¡Arrancan las series de skimo en la modalidad femenina en Bormio! La participación española no llegará hasta la tercera serie en la que coincidirán las dos españolas: Ana Alonso y María Costa. La hora de salida es a las 10:10 y recordamos que la carrera dura poco más de tres minutos.
