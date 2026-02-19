Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosBarça femenino Camp NouResumen Brujas - AtléticoCuándo juega AlcarazRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaRashfordViniciusEtta EyongMarco SenesiPrestianni ViniciusCamp NouWembanyamaAlonsoVPN LaLigaHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaAlcarazPablo LlopisPedri HotelClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin
EN DIRECTO

EN DIRECTO

JUEGOS OLÍMPICOS MILAN CORTINA 2026

Skimo en los Juegos Olímpicos de invierno, en directo: series con Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer, en vivo

Dónde ver el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno por televisión y en directo gratis

Oriol Cardona, durante la prueba de relevos

Oriol Cardona, durante la prueba de relevos / SKIMO

David Boti

David Boti

Barcelona

Sigue en directo el esquí de montaña en la modalidad de sprint de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina 2026 hoy con la presencia de los españoles Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer.

Actualizar

¡ANA ALONSO y MARÍA COSTA, A SEMIFINALES!

Ana Alonso (3:18) y María Costa (3:26) se meten en las semifinales tras acabar segunda y tercera, respectivamente. Ganó la italiana Giulia Murada (3:17). Cumplen las españolas.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

¡ARRANCA EL DEBUT DEL SKIMO EN LOS JJOO!

¡Arrancan las series de skimo en la modalidad femenina en Bormio! La participación española no llegará hasta la tercera serie en la que coincidirán las dos españolas: Ana Alonso y María Costa. La hora de salida es a las 10:10 y recordamos que la carrera dura poco más de tres minutos.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL