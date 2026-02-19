Skimo en los Juegos Olímpicos de invierno, en directo: series con Oriol Cardona, Ana Alonso, María Costa y Ot Ferrer, en vivo

¡ARRANCA EL DEBUT DEL SKIMO EN LOS JJOO!

¡Arrancan las series de skimo en la modalidad femenina en Bormio! La participación española no llegará hasta la tercera serie en la que coincidirán las dos españolas: Ana Alonso y María Costa. La hora de salida es a las 10:10 y recordamos que la carrera dura poco más de tres minutos.