Shiffrin sube la apuesta y se apunta a la combinada

La estadounidense Mikaela Shiffrin, plusmarquista histórica absoluta de victorias (108) en la Copa del Mundo de esquí alpino y una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), anunció este sábado que, aparte de en el eslalon, en el que partirá de nuevo como gran favorita, competirá en el gigante y en la combinada por equipos (por parejas).

Así lo confirmó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Cortina d'Ampezzo, sede de las pruebas femeninas de esquí alpino, la súper-campeona de Vail (Colorado), quíntuple ganadora de la Copa del Mundo -competición cuya general lidera esta temporada-, doble campeona olímpica, con ocho títulos mundiales y 18 medallas en grandes eventos.

Mikaela Shiffrin, esquiadora estadounidense / AP

"Tengo muchas ganas de hacer la combinada", explicó Shiffrin, de 30 años, que el año pasado se convirtió en campeona del mundo de una disciplina cuyo nuevo concepto -antes era individual, ahora es por parejas- debutó en los mundiales de Saalbach (Austria). En esa ocasión, disputando la manga de eslalon y formando pareja con Breezie Johnson -que este sábado fue la más rápida en el segundo entrenamiento para el descenso.

Con ganas

Shiffrin, que esta temporada ya se aseguró, por novena vez, la consecución de la Copa del Mundo de eslalon y que lleva siete victorias este curso, todas en esa disciplina (en la que sus 71 victorias son récord histórico absoluto de triunfos en una misma modalidad, no precisó con cuál de sus compatriotas formará pareja en la combinada del próximo martes.

"Me da igual quién sea mi compañera de equipo. Será un honor en cualquiera de los casos", declaró Shiffrin.

"Tengo especiales ganas de competir en la combinada. El año pasado, en los Mundiales, fue realmente divertido", comentó 'Mika', posiblemente la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos, este sábado en Cortina.