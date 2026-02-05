San Siro alza el telón de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

El Estadio Olímpico de San Siro, hogar del AC Milan y el Inter de Milan, acoge este viernes la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, la edición XXV de unos juegos de invierno que se estrenaron en Chamonix 1924 en la que participaron 16 países entre los que no se encontraba España.

En este 2026 la delegación española cuenta con la presencia de 20 deportistas (13 hombres y siete mujeres), la representación más numerosa de la historia de España desde Sochi 2014.

Entonces fue el patinador Javier Fernández el abanderado, una edición previa a la que le catapultó al podio olímpico con su bronce en PyeongChang 2018. En este 2026 será otra patinadora, Olivia Smart, la que recoja el honor de ser la abanderada española junto al esquiador Quim Salarich. Encabezarán una delegación capitaneada por Queralt Castellet, bronce en los pasados Juegos de Beijing 2022, y Oriol Cardona, actual campeón del mundo de sprint en ‘Skimo’, la modalidad que debuta en Milán-Cortina como deporte olímpico. El de Banyoles es una de las opciones de medalla para España y participará en el sprint masculino, con Ot Ferrer, así como en los relevos junto a Ana Alonso, quien también participará en el sprint femenino con María Costa.

Oriol Cardona, durante la prueba de relevos / SKIMO

En Milán-Cortina habrá por primera vez representación española en una prueba de patinaje de velocidad después de que Nil Llop desbloqueara dos plazas que serán para él mismo y para Daniel Milagros.

Además, España estará representada en patinaje artístico, esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. Una delegación variada con aspiraciones de ampliar el palmarés español que cuenta actualmente con cinco metales: un oro, una plata y tres bronces.

Estrellas a pista

La edición italiana contará con los grandes nombres de los deportes de invierno, entre ellos la estadounidense Lindsay Vonn, que a sus 41 años competirá con una lesión de cruzados tras una inoportuna caída en la reciente prueba de la Copa del Mundo disputada en Crans Montana.

Vonn sujeta su rodilla con gestos de dolor tras la lesión en Crans-Montana / EFE

Compartirá protagonismo con su compatriota Mikaela Shiffrin, que llega a la cita tras asegurar a finales de enero su noveno globo del eslalon en la Copa del Mundo de esquí alpino. Una disciplina que en categoría masculina domina el suizo Marco Odermatt (28 años). Sobre el hielo, los focos estarán puestos sobre otro estadounidense, el joven Ilia Malinin, que aspira a tomar el relevo de Nathan Chen, oro en Beijing 2022.

Otro de los nombres propios en Milán-Cortina será Chloe Kim, que buscará revalidar su oro en halfpipe, en batalla directa con Queralt Castellet. En esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo aspirar al récord de medallas de oro en unos Juegos. Actualmente, con ocho, comparte ese honor con tres compatriotas: Marit Björgen, Björn Daehlie y Ole Einar Björndalen.

Sedes variadas

La cita de Milán-Cortina dividirá las diferentes pruebas entre ocho territorios del norte de Italia: Antholz/Anterselva, Bormio, Cotina d’Ampezzo, Livigno, Milano, Predazzo, Tesera y Verona.

En total serán 14 sedes para las diferentes pruebas, cinco de ellas en Milán, ciudad que acogerá buena parte del pack de deportes de hielo: Hockey sobre hielo, patinaje artístico, Patinaje de velocidad, Patinaje de velocidad en pista corta. Además, el Estadio Olímpico San Siro será el escenario de la Ceremonia de Apertura de estos XXV Juegos Olímpicos de Invierno.

La emblemática ciudad de Verona ejercerá de anfitriona para la Ceremonia de Clausura así como para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos.