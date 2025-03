Samaranch: "Me pongo a disposición de Coventry"

El español Juan Antonio Samaranch, derrotado este jueves por la zimbabuense Kirsty Coventry en las elecciones a la presidencia del COI, se puso "a disposición" de la vencedora tras un resultado "contundente, que no admite dudas" y ante el que no cabe hablar "de medalla de plata" tras haber sido el segundo más votado.

"Es un resultado contundente. Como he dicho tantas veces, si los miembros ejercían su derecho a voto con confidencialidad, no se podían equivocar. El resultado es muy determinante y desde luego es justo y con eso vamos a sacar adelante este Comité Olímpico perfectamente", dijo Samaranch tras la votación.

"Felicito a Kirsty y me he puesto a su disposición para poner lo más que pueda de mi programa dentro del suyo y ayudar. Aquí no hay medalla de plata, aquí ha habido un ganador y todos los demás no hemos podido ganar. Por lo tanto, no somos ni subcampeones ni nada", indicó.

Coventry obtuvo en primera ronda 49 votos, por 28 de Samaranch, ambos muy destacados sobre el británico Sebastian Coe, que logró 8.

"Ha sido una elección que a mí me ha sorprendido, la ha sacado con muchísima diferencia y por lo tanto es una presidenta que tiene un apoyo muy potente. Eso es una buena manera de empezar una presidencia", afirmó Samaranch.

"Yo defendía la idea de la experiencia porque era lo que me tocaba defender. Pero ahora tenemos una mujer, una mujer joven, con mucha capacidad y con muchísima energía, y vamos a estar todos detrás de ella y entre todos haremos un grandísimo proyecto", insistió.

Samaranch subrayó "la gran fortuna de haber estado en este mundo olímpico durante muchos años". "Si ella me quiere y le puedo aportar valor, ahí estaré a su lado", destacó.

El futuro de Samaranch

Samaranch, vicepresidente primero del COI, seguirá en este cargo hasta que venza su mandato el año próximo. "Y ahí ya veremos", dijo sobre su futuro en el organismo.

"Ahora me cuesta mucho pensar en presentarme a nada después del resultado. He competido para ganar, pensaba que tenía posibilidades de ganar, pero el resultado ha sido muy determinante", señaló.

Samaranch admitió que cuando vio que la elección se había resuelto en una ronda ya sospechó que no era el ganador. "He pensado que era muy difícil que fuera yo el elegido, porque a mí no me daban los números para ganar en primera ronda", reconoció el candidato.