Es noticia
Juegos Olímpicos de Invierno

Salarich, satisfecho en sus terceros Juegos: "Me he quitado un peso de encima"

El abanderado español fue decimonoveno el eslalon de esquí alpino que se disputó en Bormio y donde se impuso el suizo Loic Meillard

Quim Salarich, tras su participación

Quim Salarich, tras su participación / EFE

EFE

El catalán Quim Salarich, que ejerció de abanderado en la ceremonia inaugural y que este lunes acabó decimonoveno el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), declaró en Bormio -donde fue el único español participante- que está "satisfecho con la segunda manga" y que se quitó "un peso de encima", al entrar en la clasificación final.

"Estos han sido mis terceros Juegos. En los primeros (en PyeongChang, Corea del Sur, 2018) y en los segundos (los de Pekín 2022) no acabé. Esta vez tiré a tope, sin pensar en que me podía salir de recorrido", comentó Salarich, nacido en Vic hace 32 años; el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito', único campeón olímpico invernal español de toda la historia, de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón.

"Quise disfrutar, tiré a tope y lo hice. Siempre lo puedes hacer mejor, pero estoy satisfecho con mi segunda manga", manifestó Quim tras acabar decimonoveno una prueba en la que el suizo Loic Meillard se convirtió en nuevo campeón olímpico de la disciplina

