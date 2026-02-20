Sacan a subasta el mono de Jutta Lerdaam con el que se colgó el oro: Ya va por 3.000 euros

Los Juegos Olímpicos de Invierno se han convertido en el escenario de la primera medalla de oro para un atleta español desde hace más de 50 años gracias al papel del catalán Oriol Cardona en la prueba al esprint de esquí de montaña.

Sin embargo, si hay un nombre que ha resaltado por encima del resto es el de la esquiadora neerlandesa Jutta Lerdaam, que también se colgó el oro en la prueba de los 1.000 metros femeninos y la plata en los 500 metros, consolidándose como una de las figuras de la competición.

Jutta Leerdam, lista para competir en Milán - Cortina / AP

Además, su presencia ya era mediática antes de arrancar el evento gracias a su vida privada, ya que se trata de la prometida del boxeador e 'influencer' estadounidense, Jake Paul, que recientemente perdió un combate contra Anthony Joshua en el que el K.O. recibido le partió la mandíbula en dos secciones.

Aparte, se viralizó todavía más tras su aparentemente inocente gesto tras ganar la carrera: se bajo la cremallera de su mono aerodinámico, dejando al descubierto un sujetador deportivo de Nike, marca que le patrocina, abriendo el debate si se trataba de algo inocuo o de una estrategia de márquetin, pues el Comité Olímpico de los Países Bajos tiene un acuerdo con la coreana Fila.

Jutta Lerdaam se bajo la cremallera tras ganar las medallas olímpica. / EFE

Para más inri, durante las primeras pruebas tuvo un problema con este traje en el que dejó expuesto parte de su trasero después de una caída que no tuvo consecuencias físicas, pero que hizo que se convirtiera en un personaje viral en internet en poco tiempo.

Ahora, con todos estos acumulados en tan solo una semana de Juegos Olímpicos, se ha puesto a subasta ese mono aerodinámico, firmado, que usó para ganar ambas medallas y ya acumula pujas por más de 2.800 dólares, a la espera de que la cifra siga creciendo hasta el 28 de febrero en el que se cierra el plazo.

El mono aerodinámico que usó Jutta Lerdaam tras imponerse en la preuba de velocidad sobre hielo en Milán-Cortina, firmado y listo para subastar. / Matchwornshirt

El organizador ha sido el comité olímpico de su país, que ha asegurado que todo el dinero recaudado irá destinado a su club de formación, en una iniciativa benéfica para dar apoyo a los clubes de patinaje neerlandeses.

Existen hasta 67 pujas hasta la fecha y la más alta, de momento, viene de su país. La puja se puede seguir desde la web oficial 'Matchwornshirt', un portal especializado en subastas deportivas que cuenta con otros trajes olímpicos, así como camisetas de la NBA, de LaLiga e incluso de cricket, todas ellas usadas por los deportistas.