Recompensa inesperada para Heraskevych, el deportista descalificado por su homenaje a las víctimas ucranianas

El ucraniano Vladyslav Heraskevych ha sido uno de los grandes nombres propios en la primera semana de competición en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, aunque en su caso no por los méritos deportivos. El piloto de skeleton fue noticia por su estira y afloja con el COI por querer lucir un casco homenaje a los deportistas ucranianos fallecidos durante el conflicto con Rusia.

La Carta Olímpica, en su artículo 50, prohíbe "cualquier tipo de injerencia" , incluidas las "políticas" o "religiosas" , para que "todos los atletas puedan concentrarse en su rendimiento", pero el deportista ucraniano decidió seguir adelante con su idea y acabó por ser descalificado. El Comité Olímpico Internacional, siguiendo ese artículo 50, no autorizó el casco con las imágenes de 24 deportistas fallecidos en Ucrania durante la invasión rusa y fue la propia presidenta del COI, Kirsty Coventry la encargada de comunicar la decisión final en un emotivo discurso que dio la vuelta al mundo.

“Este es el precio de nuestra dignidad”, escribió en su perfil de Instagram Heraskevych, quien se mantuvo firme aunque eso le costó no poder participar en la cita olímpica. Pese a perder cualquier opción deportiva, el piloto ucraniano consiguió algo más importante, que su mensaje llegara a todo el mundo.

Recompensa inesperada

La decisión de Heraskevych no pasó desapercibida en su país, Ucrania, desde donde le ha llegado una inesperada recompensa. Rinat Akhmetov, presidente del Shakhtar Donetsk ha decidido hacer una donación de 200.000 dólares (unos 169.000 euros) a su compatriota. "A Vlad Heraskevych se le negó la oportunidad de competir por la victoria en los Juegos Olímpicos, y aun así regresa a Ucrania como un auténtico ganador", valoró el mandatario en un comunicado difundido esta semana.

“El respeto y el orgullo que se ha ganado entre los ucranianos con sus acciones son la mayor recompensa. Espero que tenga la energía y los recursos necesarios para continuar su carrera deportiva, así como para luchar por la verdad, la libertad y la memoria de quienes dieron su vida", continúa Heraskevych.

"El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre representantes de la Fundación Rinat Akhmetov y el olímpico ucraniano. Los fondos se transferirán a la cuenta de la Fundación Benéfica Heraskevych", explica la nota. La cantidad que ha recibido el piloto de skeleton y su cuerpo técnico, no es aleatoria, sino más bien simbólica. Y es que corresponde a la bonificación que el país otorga a los deportistas que han ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.