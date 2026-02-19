¡Recital y oro olímpico para Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos!

Oriol Cardona ha redondeado una jornada histórica para el deporte español. El esquiador catalán se colgó el oro en la modalidad sprint de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán - Cortina 2026.

El de Banyoles dio un auténtico recital y, desde la segunda transición, ya no soltó la primera posición y logró un triunfo inconestable en el debut olímpico de este deporte.

Se impuso con claridad a Nikita Filippov (+1.52) y al francés Thibault Anselmet (+2.31), que completaron el podio este jueves 19 de febrero que pasará a la historia de los deportes de invierno.

"Nos llevamos ya dos medallas para casa y veremos qué pasa el sábado. Han sido carreras muy rápidas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Los ánimos han llegado", dijo Cardona a los micrófonos de RTVE.

Se convierte en el primer campeón de esta modalidad y, además, cierra una etapa de 54 años para España sin lograr un oro olímpico en unos JJOO de invierno.

La tercera medalla puede llegar el sábado

El próximo reto llegará este sábado, día en el que se dispute la final de skimo en la modalidad de relevo mixto. Compartirá equipo con la andaluza Ana Alonso, que se colgó el bronce en la modalidad femenina minutos antes.

Ambos competirán a partir de las 15:30 horas (CET) por lograr la tercera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de invierno y la octava de la historia para la delegación española.