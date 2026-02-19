Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oriol CardonaTest F1 directoAna AlonsoSkimo Juegos OlímpicosAntonio LobatoEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouA qué hora juega AlcarazRashfordCamp NouNikoline NielsenViniciusChampions femenina hoyGoleadores ChampionsHaciendaPedriPrestianni ViniciusWembanyamaFàbregasCuadro Copa del ReyHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

JUEGOS OLÍMPICOS MILAN CORTINA 2026

¡Recital y oro olímpico para Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos!

El catalán se cuelga la medalla de oro en el debut del skimo en la cita olímpica de Milán - Cortina

Oro histórico de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos

Oro histórico de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos

Oro histórico de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos / TELEDEPORTE RTVE

David Boti

David Boti

Barcelona

Oriol Cardona ha redondeado una jornada histórica para el deporte español. El esquiador catalán se colgó el oro en la modalidad sprint de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán - Cortina 2026.

El de Banyoles dio un auténtico recital y, desde la segunda transición, ya no soltó la primera posición y logró un triunfo inconestable en el debut olímpico de este deporte.

Se impuso con claridad a Nikita Filippov (+1.52) y al francés Thibault Anselmet (+2.31), que completaron el podio este jueves 19 de febrero que pasará a la historia de los deportes de invierno.

"Nos llevamos ya dos medallas para casa y veremos qué pasa el sábado. Han sido carreras muy rápidas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Los ánimos han llegado", dijo Cardona a los micrófonos de RTVE.

Se convierte en el primer campeón de esta modalidad y, además, cierra una etapa de 54 años para España sin lograr un oro olímpico en unos JJOO de invierno.

La tercera medalla puede llegar el sábado

El próximo reto llegará este sábado, día en el que se dispute la final de skimo en la modalidad de relevo mixto. Compartirá equipo con la andaluza Ana Alonso, que se colgó el bronce en la modalidad femenina minutos antes.

Noticias relacionadas y más

Ambos competirán a partir de las 15:30 horas (CET) por lograr la tercera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de invierno y la octava de la historia para la delegación española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL