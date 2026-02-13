La receta del éxito de Klaebo, un campeón noruego familiar al que su abuela le prepara el pan que lleva a las competiciones

"Johannes Hosflot Klaebo es el mejor de todos los tiempos". Así definía el español Jaume Pueyo a su rival noruego en el sprint clásico del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de invierno que se ha disputado en la sede de Tesero. El elogio llegaba antes de que arrancara su competición y tras apenas unos días transcurridos desde la Ceremonia Inaugural, el de Oslo, a sus 29 años, ha ampliado aún más su leyenda.

Klaebo llegaba como una de las grandes figuras a Milán-Cortina y, en sus primeras participaciones sumó un oro en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km y otro en el sprint clásico de esquí de fondo para acumular un total de siete preseas doradas en una cita olímpica. Este viernes aumentó su cuenta imponiéndose en los 10 kilómetros para igualar el récord de deportistas con más oros en unos juegos de invierno. Un mérito que comparte ahora con tres compatriotas: Marit Björgen (esquí de fondo), Björn Daehlie (esquí de fondo) y Ole Einar Björndalen (biathlon).

La prueba de los 10 kilómetros, sin presencia de Rusia, volvió a ser una lucha entre noruegos (tan solo el francésMathis Desloges logró colarse en el dominio noruego, segundo a 4.9 del ganador). Klaebo, en su rutina habitual, empezó guardando fuerzas para atacar el tramo final y cerrar su competición con 20:36.2. Solo quedaba esperar y lo hizo sentado desde uno de los asientos reservados para los medallistas. Amundsen no tuvo su día, Nyenget tampoco. Solo quedaba Hedegart que venía prácticamente calcando los parciales aunque se desfondó en la recta final dejando el oro en bandeja a Johannes. Este, algo más cansado que en otras ocasiones, volvió a mostrar su lado más personal y se acercó a acompañar a su compatriota e incluso le ayudó a quitarse los esquís. Un gesto que tan solo hace que agrandar su leyenda.

'Klaebo'

En Noruega el esquí de fondo es prácticamente una religión, los niños aprenden a ir en esquís casi antes que a caminar y Klaebo no fue una excepción. A los dos años su abuelo le regaló unos esquís y el resto es historia del deporte invernal. Tanto, que incluso cuenta con su propio documental, 'Klaebo', estrenado en todos los cines de su país el otoño pasado, apenas una semana antes del inicio de la temporada en Beitostølen.

Cartel del documental 'Klaebo' / X

Una hora y 25 minutos de recorrido por la vida de este prodigio nórdico y de aquellos que lo han acompañado en su camino a la gloria. Un elenco protagonizado principalmente por su familia, uno de sus grandes pilares. De hecho, el documental está dirigido por su hermano, Ola Høsflot Klæbo (quien también se ocupa de la banda sonora), junto a Stian Engh.

'Klaebo' tiene como eje conductor la preparación del esquiador para el Campeonato Mundial de 2025 en Trondheim, su tierra natal, combinado con imágenes de su familia para mostrar "a la persona detrás de las medallas”, tal y como comentó Ola. "Normalmente, toda la atención se centra en mí, pero creo que este documental dejará claro que mi familia es la verdadera estrella", decía Johannes antes del estreno.

Stian Engh, Johannes y Ola Høsflot Klæbo / Klæbo Media

Y es que todos en la familia tienen un papel importante, empezando por el abuelo de Johannes, Kåre Høsflot. El le regaló sus primeros esquís, herencia de su primo mayor, y le acompañó a todos sus entrenos, además de seguirle en su carrera en los 13 años de carrera como esquiador de fondo. También le aconsejó cuando a los 16 años tuvo que elegir entre convertirse en un Erling Haaland o apostar por la nieve. “Me encantaba jugar al fútbol y, en ese momento, tuve que decidir si me dedicaba al esquí de fondo o al fútbol. Lo hablamos durante bastante tiempo, y creo que ambos coincidimos en que me gustaba la idea de que, si algo sale mal, puedo culparme a mí mismo", explicó Johannes, que confiesa que le costó mucho tomar esa decisión.

Fue la acertada, como demuestran sus ocho oros olímpicos. Un hito que como futbolista con Noruega, probablemente no habría cosechado. A día de hoy, el patriarca de la familia sigue siendo un puntal clave en la carrera de su nieto: es su entrenador, viaja con él a todas partes y se encarga de organizar la vida deportiva de su nieto, compaginando ese rol con el del abuelo tradicional que hace salidas de pesca con su nieto y lo aconseja cuando este lo requiere.

Los Ingebrigtsen de la nieve

Pero Kåre no es el único miembro de la casa incluido en el universo del campeón. Su padre Håkon es su representante, su madre Elisabeth se encarga de las finanzas, su hermano es el director de medios y su hermana se encarga de traducir del noruego al inglés los productos comerciales. En un paralelismo con otra gran familia noruega del deporte, los Klaebo son una especie de Ingebrigtsen de la nieve aunque mejor avenidos que sus compatriotas atletas, teniendo en cuenta que papá Ingebrigtsen ha sido despedido como entrenador de sus hijos que, además, lo acusan de maltrato. Antes, llegaron a probar suerte en el esquí de fondo pero ninguno de los tres hermanos destacó, aunque el mayor llegó a ser campeón noruego júnior de esquí de fondo. Su camino estaba en otra parte y lo encontraron en las botas de tacos y las pistas de caucho.

En casa de los Klaebo, la harmonía es clave. “Mi hermano fue quien me ayudó cuando empezamos el canal de YouTube. Él editaba todos los vídeos. Mi hermana los traducía del noruego al inglés. Mi abuela horneaba el pan para llevar a la Copa del Mundo. Son muchas personas muy importantes en mi vida y tienen un papel fundamental en todas las medallas y victorias que hemos conseguido”, comentaba Johannes en declaraciones que recogen los medios oficiales de los Juegos Olímpicos. Todos en casa están volcados en la carrera deportiva de este mito noruego al que definen como serio y centrado, a veces casi un poco obsesivo cuando se trata de su carrera deportiva. "Ya es conocido por ser un bicho raro. Probablemente se confirmará aún más", decía su madre en el estreno del documental. Un bicho raro que ya es historia del olimpismo.

En estos Juegos Olímpicos Klaebo ya se ha hecho con el oro tanto en los 10 km de Skiathlon como en el sprint clásico y los 10 kilómetros y tiene por delante el Relevo 4x7.5 km (Clásico/Libre), programado para el 15 de febrero de 2026 el Sprint Libre por equipos, programada para el 18 de febrero de 2026 y los 50 km Salida en masa (Clásico), programada para el 21 de febrero de 2026 y la única prueba en la que no ha ganado aún.