Queralt Castellet se queda sin gesta y Choi Gaon roba la gloria a Chloe Kim tras dos duras caídas

En sus sextos Juegos Olímpicos y con 36 años, Queralt Castellet rozó la gesta de conseguir su segunda medalla olímpica, aunque tuvo que conformarse con la décima plaza en Snowboard halfpipe. En una final complicada, con nieve y muchas caídas entre las participantes, la sabadellense no consiguió cerrar una buena actuación en ninguna de las tres rondas y quedó fuera de la batalla por los metales. La victoria fue para fue para la coreana Choi Gaon de 17 años, que tras dos caídas firmó un 90.25 que evitó que Chloe Kim se convirtiera en la primera mujer en encadenar tres oros en la modalidad. La estadounidense se quedó con la plata (88.00); mientras que el bronce fue para la japonesa Mitsuki Ono (85.00).

En su primera ronda, la rider de Sabadell, que actuó en la sexta posición por detrás de la canadiense Elizabeth Hosking, no arrancó de la mejor manera al irse al suelo tras su primer alley oop. Aunque pudo continuar, la puntuación de los jueces fue de solo 4.75. Tras la catalana, los derrapadores entraron en escena para alisar una pista que comenzaba a ponerse complicada por la intensa nevada.

¿Qué es el halfpipe? El 'pipe', tal y como lo define 'Olympics.com' "es la pista en la que los atletas de esta modalidad desarrollan sus trucos. Así, el halfpipe viene por la forma semicilíndrica de esta pista (forma de U). Es una rampa de medio tubo de 22 pies de alto (unos 6,7 metros). Las paredes son muy empinadas, con una inclinación de entre 16 y 18 grados". En esta modalidad del snowboard, los y las riders deben ejecutar una serie de trucos, uno tras otro, que son pnutuados por los jueces según su amplitud, altura y dificultad, entre otros factores. Además de los propios trucos, es clave aterrizar perfectamente planchando los trucos y manteniendo el ritmo, pues cada truco debe llegar al siguiente y el margen de error es muy pequeño.

Las condiciones no eran las mejores y se demostró con la siguiente rider. La coreana Choi Gaon, líder de la Copa del Mundo, apenas había arrancado su recorrido cuando se fue al suelo y quedó tendida en el suelo, dando lugar a unos minutos de tensión y silencio absoluto en la pista hasta que pudo incorporarse y salir por su propio pie de la pista, y continuar en competición, aunque sin demasiadas opciones.

Tras el susto, la ronda continuó con el resto de participantes, entre ellas la estadounidense y Chloe Kim que actuó en la última posición y que ya dominó en la ronda clasificatoria (90.25). Con un 88.00 se colocó primera y encarriló ya un nuevo oro para sellar el triplete tras ganar en Pyeongchang 2018 y Pekin 2022.

En su segunda ronda, Queralt salió algo conservadora tras su caída previa y firmó una actuación de solo 24.00 puntos que dejaba todas sus opciones en el tercer y último intento. Kim, con los deberes hechos tras una buena primera ronda, no se guardó nada en la siguiente aunque tampoco mejoró.

Mejora insuficiente

La nieve, que había dado un pequela tregua, volvió a aparecer para la ronda final. Condiciones que provocaron que la mayoría de las participantes no consiguieran mejor sus actuaciones previas. Sí lo hizo Queralt, que firmó un 33.00, muy lejos de sus mejores puntuaciones, al no poder conectar sus últimos trucos. Pese a la situación, no perdió el humor y dedicó unas palabras de cariño a su abuela antes de salir de la pista.

El golpe de efecto llegaba en el siguiente turno. Choi Gaon, tras dos caídas, firmó un 90.5 que obligaba a la vigente oro olímpico a apostar fuerte en su intento final. La estadounidense Maddie Mastro, que también había sufrido un duro golpe, saltó también al 'pipe' para hacer un último esfuerzo. La estadounidense no consiguió su objetivo de cerrar con buenas sensaciones y se fue al suelo tras los primeros trucos. Kim, que cerró la competición, también acabó por el suelo en mitad del recorrido y no pudo ya mejorar su puntuación, conformándose con la plata.