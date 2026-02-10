Juegos Olímpicos de Invierno
Pueyo y Sellés: Doblete español para los cuartos del sprint clásico de Milán-Cortina
La delegación española metió a dos de sus representantes en el Top-30 en los cuartos de final de esta prueba del esquí de fondo que volvió a dominar el noruego Klaebo
La delegación española en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina sigue cosechando buenas sensaciones. Si el lunes clasificaba a sus dos parejas en el Programa Libre de Danza, este martesdos de los tres representantes en el esquí de fondo se colocaron también en la ronda de cuartos de final del sprint clásico, con Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el Top-30. El tercer español en liza en la prueba, Bernat Colell quedó fuera al finalizar en el puesto 55.
Pueyo, hijo del que fuera atleta olímpíco Ricardo Pueyo fue el mejor clasificado de los tres españoles con una decimotercera posición y un crono total de 3:15.81. Sellés, por su parte, acabó 29º, el penúltimo que daba acceso a los cuartos, con un tiempo de 3:18.56. El mejor tiempo de esta Qualy fue para uno de los grandes nombres de esta cita invernal, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo que firmó un 3:07.37 para colocarse ya en la zona alta.
Klaebo agrandó su leyenda al imponerse el domingo en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, de esquí de fondo y sumar su sexta medalla de oro olímpica.
La ronda de los cuartos de final masculino se disputará a partir de las 12.20 horas.
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El PSG presenta a Dro con un mensaje al Barça... ¡y debuta!