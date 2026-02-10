Pueyo y Sellés: Doblete español para los cuartos del sprint clásico de Milán-Cortina

La delegación española en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina sigue cosechando buenas sensaciones. Si el lunes clasificaba a sus dos parejas en el Programa Libre de Danza, este martesdos de los tres representantes en el esquí de fondo se colocaron también en la ronda de cuartos de final del sprint clásico, con Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el Top-30. El tercer español en liza en la prueba, Bernat Colell quedó fuera al finalizar en el puesto 55.

Pueyo, hijo del que fuera atleta olímpíco Ricardo Pueyo fue el mejor clasificado de los tres españoles con una decimotercera posición y un crono total de 3:15.81. Sellés, por su parte, acabó 29º, el penúltimo que daba acceso a los cuartos, con un tiempo de 3:18.56. El mejor tiempo de esta Qualy fue para uno de los grandes nombres de esta cita invernal, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo que firmó un 3:07.37 para colocarse ya en la zona alta.

Klaebo agrandó su leyenda al imponerse el domingo en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, de esquí de fondo y sumar su sexta medalla de oro olímpica.

La ronda de los cuartos de final masculino se disputará a partir de las 12.20 horas.