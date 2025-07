Pere Miró ya es ‘Hijo Predilecto’ de Manresa, "una ciudad de la que siempre hablo"

Pere Miró Sellarés vivió este miércoles en Manresa uno de los días más felices y emotivos de su vida después de recibir el reconocimiento como ‘hijo predilecto’ de la ciudad donde nació en 1955 y que quiso reconocerle su labor en el Comité Olímpico Internacional rodeado de las personas con las que ha trabajado codo a codo.

Acudieron para estar a su lado el ex presidente del CIO, Thomas Bach, el actual presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del CIO, Abel Garía, actual Secretari General de l’Esport y también David Escudé, presidente del Área de Deportes y Acitividad Física de la Diputación de Barcelona.

En un acto institucional en el consistorio, acompañado de su esposa Núria y su hijo Jordi, firmó el libro de Honor, asegurando en su discurso de agradecimiento que “siempre decía que era de Manresa y ahora todavía lo diré mas”, comentó Miró que seguirá residiendo en Suiza. Miró, ya dentro de la Sala de Sesiones, contó con la presencia también del ex waterpolista, Jordi Payà, el ex jugador Joan 'Chichi''Creus y el ex piloto de Skeleton, Ander Mirambell. Alberto Estiarte, gran amigo personal de Miró, hizo una glosa sobre su persona en un mensaje grabado.

El ex presidente del CIO, Thomas Bach, no quiso perderse el acto de homenaje a Pere Miró en su ciudad natal / MARTA PICH/ REGIO 7

El poder del deporte

Miró recibió la condecoración de manos del alcalde, Marc Aloy, y se convirtió en la tercera persona que recibe ese honor, la primera para el jesuita Josep Algué en 1957 y después el farmacéutico, Antoni Esteve, en 1979. En su discurso de agradecimiento, Miró aseguró que se acordó “de aquel niño gordito y más bien sedentario que en los Juegos siempre quedaba último y al que no le gustaba perder”, hablando de su persona. “El mismo que descubrió que quería ser nadador y que descubrió años después lo que el deporte puede hacer a las personas”, dijo.

Miró firmó el libro de Honor de Manresa, en una jornada emotiva y de reconocimiento a su figura / MARTA PICH/ REGIO 7

Miró quiso incidir en la importancia del deporte “como una herramiento de reconciliación” y confesó que “he presumido de Manresa en todo el mundo”, aunque la gente no sabía dónde era en un primer momento, pero cuando les hablaba de Barcelona, hacían referencia al FC Barcelona, “yo les respondía hablando del BAXI Manresa. Muchas gracias, amigos para siempre”, finalizó Miró su discurso.

Una sala de plenos de Manresa al completo donde la figura de Per Miró recibió la glosa de autoridades y amigos / MARTA PICH/ REGIO 7

Tras este primer acto, toda la comitiva se desplazó al teatro Kursaal donde se reunió con sus amigos y personas que han pasado por su vida después de 33 años al servicio del movimiento olímpico hasta el pasado 30 de junio, cuando oficialmente se jubiló de su importante responsabilidad en el COI.