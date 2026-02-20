Pau Gasol, elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI

Pau Gasol ha sido elegido presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). Esto supone un importante hito, ya que Gasol se convierte así en el primer español en ocupar este prestigioso cargo. Su elección es una prueba de la confianza de sus compañeros atletas en sus dotes de liderazgo y en su dedicación en defender las necesidades de los deportistas dentro del Movimiento Olímpico.

El nombramiento de Gasol pone de relieve el continuo interés del COI en un liderazgo centrado en los atletas. La Comisión de Atletas, de la que Gasol forma parte desde 2021, desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que estos deportistas no solo sean escuchados, sino que también participen activamente en la toma de decisiones que les afectan. “Esta responsabilidad tiene que ver con el servicio. Estoy aquí para escuchar a los atletas y representar su voz”, ha declarado Gasol tras su elección. “Trabajaré para garantizar que los atletas estén en el centro de todas las decisiones que les afectan. Mi compromiso es con la transparencia, el diálogo, la igualdad y la unidad”, ha añadido.

En su discurso en el momento de la elección Pau Gasol ha comentado lo que supone la oportunidad de convertirse en presidente de la Comisión de Atletas del COI: “Este es un gran momento para asumir la responsabilidad de liderar nuestra Comisión. Desde que fui elegido en Tokio en 2021, ha sido un recorrido de aprendizaje increíble que me entusiasma continuar. Creo que tenemos una oportunidad única hasta LA28 para lograr avances significativos y construir sobre el progreso que ya hemos alcanzado. Se trata de trabajar juntos: cuanto más unidos trabajemos, más lograremos”, ha comentado Gasol. “Gracias por el apoyo y espero con ilusión ver todo lo que podemos hacer juntos”.

La Comisión de Atletas se creó en 1981 bajo la presidencia en el COI del español Juan Antonio Samaranch. El nombramiento de Gasol supone la primera vez que la comisión está presidida por un español. Se espera que su liderazgo refuerce el vínculo entre los atletas y el COI, haciendo hincapié en la protección de su bienestar durante sus carreras deportivas, pero también después, apoyando a largo plazo a los deportistas en todas las etapas de su vida.

Como presidente, Gasol se compromete a defender diferentes aspectos del bienestar de los atletas, incluyendo la salud mental, la doble carrera y la transición tras el deporte. Su liderazgo también dará prioridad a la importancia de la integridad en el deporte, garantizando prácticas deportivas limpias y entornos seguros e inclusivos para todos los atletas. El futuro del Movimiento Olímpico dependerá de la sostenibilidad financiera de los Juegos y Gasol también busca apoyar a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de los países en desarrollo, garantizando la representación global y la diversidad dentro del Movimiento.

La Comisión de Atletas del COI, bajo el liderazgo del catalán, tendrá como objetivo seguir evolucionando, garantizando que los atletas no sean solo participantes, sino que formen parte integral del futuro de los Juegos Olímpicos y del Movimiento Olímpico. “No se trata de una persona que lidera un grupo, sino de crear un equipo sólido de representantes al servicio de la comunidad mundial de atletas”, ha subrayado Gasol.

Pau Gasol es un exjugador de baloncesto profesional de renombre mundial que ha representado a España en numerosos Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Campeonatos de Europa. Con una carrera que abarca la NBA, la Euroliga y competiciones internacionales, Gasol es uno de los atletas más exitosos y respetados de su generación. Es además presidente de la Gasol Foundation y de Gasol16 Ventures, socio fundador de Consello y Global Champion para la Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil de UNICEF. Su liderazgo dentro de la Comisión de Atletas aportará una experiencia inestimable al compromiso continuo del COI con el bienestar de los atletas y la integridad del Movimiento Olímpico.