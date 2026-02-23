Oriol Cardona, a su llegada al aeropuerto de Barcelona: "Estoy orgulloso de poder traer una medalla así después de tanto tiempo"

El doble medallista olímpico Oriol Cardona aterrizó este lunes en el Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat procendente de Milán tras poner el broche a su participación olímpica el pasado domingo en la Ceremonina de Clausura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Con el oro y el bronce al cuello, el de Banyoles atendió a los medios que lo esperaron en la terminal catalana junto a familiares y amigos que le acompañaron para celebrar su exitosa participación.

"Estoy abrumado de que estéis todos aquí. Tengo la sensación de haber hecho algo historico y único y poder representar a la familia del esquí de montaña en su debut en los Juegos para mi es un orgullo", explicó a SPORT un emocionado Cardona.

WhatsApp Image 2026 02 23 at 20.58.36 / Ignacio Sánchez-Reig

"Espero que esto cambie positivamente para mi y para el deporte, espero que sea algo muy beneficioso para todos y que pueda sumar", comentó respecto a su botín en los Juegos. "Aun estoy procesando todo, pero estoy orgulloso de poder traer una medalla así después de tanto tiempo", comentó, "contento del recibimiento y del calor que he recibido de todo el mundo".

Ana Alonso, doble bronce en Milán-Cortina se mostró también "muy feliz y orgullosa por todo el camino que hemos hecho para llegar hasta aquí, no solo por estos últimos meses después de la lesión, que han sido muy duros, sino también por los años anteriores que hemos tabajado muy bien tanto en el equipo nacional como cada uno en sus federaciones territoriales". "Al final el trabajo ha salido a la luz y hemos podido conseguir lo que hemos trabajado durante mucho tiempo", explicó a SPORT.

Tensión final

El esquí de montaña, que debutó en Milán-Cortina como deporte olímpico, dio a España un botín inédito en una cita olímpica. En total, el equipo conquistó tres metales que aumentaron de cinco a ocho el total de medallas de la delegación española.

Ana Alonso abrió la cuenta con un más que meritorio bronce en el sprint femenino que abrió la competición. Poco después, Oriol Cardona se colgó el oro dominando el sprint masculino de principio a fin. El sábado, en el penúltimo día de la competición, los dos se hicieron con otro bronce, este en el relevo mixto. Los otros dos integrantes de la delegación, Ot Ferrer y Maria Costa, completaron un gran resultado metiéndose en la final del sprint masculino y las semifinales del sprint femenino, respectivamente.

Los doble medallistas olímpicos Ana Alonso y Oriol Cardona, a su llegada este martes al aeropuerto de Barcelona / EFE

"En la prueba en la que hubo más competencia fue en el relevo, que fuimos terceros, y es en la que ha habido más sufrimiento también. En el sprint yo me encontraba bien, hice muy buena carrera, pero en el relevo hubo el sufrimiento de ir terceros y exprimirme al máximo y fue un momento un poco tenso", explicó Cardona a Sport sobre su participación en Milán-Cortina.

Respecto al orden en el que se desarrollaron las pruebas, Cardona restó importancia al hecho de empezar con el sprint aunque remarcó que "el año pasado para conseguir billete a los Juegos hicimos primero el relevo y nos fue bien y creo que nos hubiera ido mejor si el relevo hubiera sido primero".

Para Alonso, su bronce en el sprint femenino lo vivió como un "momento de incredulidad". "Empecé la bajada y yuve que mirar tres veces para atrás porque no me lo podía creer y fue un momento de mucha felicidad porque también tenía allí a mi familia y mis amigos que vibraron mucho y eso son momentos mágicos", apuntó la granadina. "Todavía no somos muy conscientes de la que hemos liado", bromeó, y esperó que sus éxitos sirvan para "cambiar un poco las cosas y que en España también podemos ser competentes en disciplinas de nieve".

Con vistas al futuro, Cardona se propone como reto "estar en 2030, en los próximos Juegos, porque lo que he vivido es único. Me gustaría que el deporte siga creciendo y que para dentro de cuatro años siga en un nivel alto, sobre todo en España".

Para concluir, Cardona quiso agradecer "a toda la gente que nos ha apoyado tanto a mi como al equipo, económicamente con recursos y la gente que ha estado en el camino. Quiero dar las gracias a toda la gente que hay detrás y al equipo técnico que tenemos que es un 10".