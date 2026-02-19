Oriol Cardona: “Ya era hora de que hubiera otro campeón olímpico, otro oro para casa”

La historia se escribe con nombres propios y el de Oriol Cardona ya descansa junto al de Paquito Fernández Ochoa. 54 años después de aquel mítico eslalon en Sapporo, España vuelve a tener un campeón olímpico de invierno. Cardona, exhausto pero radiante tras dominar la final de esquí de montaña en Milano-Cortina, no pudo contener la emoción al analizar su gesta: “Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Tenía unas ganas de sacármelo de encima... ha ido perfectísimo. Al llegar a meta ha sido mucha emoción, sin palabras”.

El éxito no ha sido solo individual. En una mañana mágica para la delegación española, Oriol quiso poner en valor el bronce de su compañera Ana Alonso: “Anita un tercer puesto y yo primero, nos llevamos dos medallas para casa. Más no se puede pedir. No estamos acostumbrados a todo esto, me ha dado un 'punch' increíble”.

Una dedicatoria al cielo y un agradecimiento a Kilian

A pesar de la dureza de la prueba y las condiciones de la nieve, Cardona sacó su lado más competitivo para sobreponerse a todo. “A los que nos ven en casa, los ánimos han llegado. Yo prefiero sol, pero es lo que hay, en peores plazas hemos toreado”, bromeaba el campeón.

En el momento de los agradecimientos, Oriol se puso serio para recordar sus raíces y a quienes le han ayudado a llegar a la cima del Olimpo. “Se la dedico a mi abuelo, que murió hace muchos años. Se la dedico a él y a toda la gente que me ha acompañado por el camino”. Tampoco se olvidó de la figura de Kilian Jornet, referente absoluto y apoyo constante en su carrera: “A Kilian le digo que muchas gracias por estar y acompañarme tanto, a él y a todos los que están detrás. Ya era hora que hubiera otro campeón olímpico, otro oro para casa”.

¿Próximo objetivo? El relevo mixto

Con el oro al cuello, el hambre de Cardona no se detiene. Al ser preguntado por la posibilidad de sumar un nuevo metal en la prueba de relevo mixto junto a Ana Alonso, el catalán dejó la puerta abierta con un mensaje lleno de confianza: “¿Otra medalla en el relevo? Será, será”.

España celebra hoy su séptimo metal histórico, pero la ambición de Cardona sugiere que la cuenta podría no haberse cerrado todavía en estos Juegos de Milano-Cortina.