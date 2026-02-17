Oriol Cardona avisa desde Bormio: "Si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí"

Desde Bormio, el catalán Oriol Cardona habló con los medios españoles antes de su debut en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. "Hay muchos factores a tener en cuenta. Pero si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí", admitió

Cardona, principal baza española en los Juegos en la prueba sprint y, junto a la andaluza Ana Alonso, en el relevo mixto, compareció en Bormio acompañado por los otros olímpicos nacionales del skimo: los catalanes María Costa y Ot Ferrer.

"Para todos nosotros ésta es una experiencia nueva. Y queremos vivirla al máximo", explicó Cardona, lamentando un detalle logístico que también define estos Juegos: "La pena es que las Villas (Olímpicas) estén tan separadas y que aquí, en Bormio, ahora mismo sólo estemos los de esquí de montaña".

En los Juegos, el sprint de skimo arrancará directamente en cuartos, con una ronda menos respecto a Copa del Mundo o Mundiales. Pero, según Cardona, el guion no cambia tanto: entre semifinales y final habrá prácticamente el mismo tiempo de recuperación que en una prueba habitual del circuito.

Las transiciones, asegura, volverán a jugar un papel clave en una prueba explosiva que apenas dura tres minutos. "Lo más problemático son las transiciones. Nos vamos a exprimir mucho y en las transiciones no se ganan, pero se pueden perder las carreras", avisó. Y dejó una idea clave para entender el skimo moderno: no se trata solo de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien. "Hay que hacer las transiciones no necesariamente de forma rápida; pero sí de la forma correcta".

Su manera de aterrizar esa presión tiene una receta sencilla, casi minimalista: pensar lo justo. "Intento no darle demasiadas vueltas a la carrera; y que se me dé bien", explicó. En ese camino, Cardona no esconde a su faro: Kilian Jornet. "Kilian es un genio. Es una persona muy competitiva. Entrenar con él es siempre una 'mini competición'", contó.

"Puede que haya alguna sorpresa"

El trabajo, además, ha tenido un horizonte claro desde hace tiempo. "Al haber asegurado la plaza olímpica hace un año, nos sirvió para dedicar este último año para preparar los Juegos, para centrarnos sólo en ellos. Pero ha sido un año duro, de entrenamientos duros", resumió.

A su lado, Ot Ferrer aportó una mirada complementaria: no ve "tantas diferencias" con el resto de competiciones porque "competimos contra los mismos", aunque advirtió del efecto embudo del cuadro olímpico: serán 18 y, con menos rondas, "puede que haya alguna sorpresa".