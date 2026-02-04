Las opciones de medalla (reales) para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán - Cortina

La delegación española aterriza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con opciones de medalla en esquí de montaña (skimo), que debuta en el programa, y snowboard.

La primera gran jornada española puede caer en Livigno. El jueves 12 de febrero entra en escena el snowboard cross, con Lucas Eguibar como referencia y con Álvaro Romero sumando presencia en una disciplina donde las eliminatorias se deciden por tráfico, líneas y décimas; por otro, ese mismo día por la noche llega una final con nombre propio: el halfpipe femenino, territorio Queralt.

Ahí aparece Queralt Castellet, plata olímpica en 2022 y especialista en finales “de una bajada”. Su prueba grande está fijada para el 12 de febrero a las 19:30.

Oriol Cardona, la principal baza

La segunda bala, probablemente la más potente, llega en la recta final. El skimo se estrena en unos Juegos y España lo afronta con un líder de primer nivel: Oriol Cardona, campeón mundial de sprint en 2023 y 2025 y doble campeón de Europa en la modalidad.

Su gran día es el jueves 19 de febrero, cuando se disputa el sprint, formato explosivo, quirúrgico, de errores caros y adelantamientos con bisturí.

Y aún queda el golpe final: el sábado 21 de febrero se corre el relevo mixto. Ahí el dúo Cardona-Ana Alonso parte con credenciales recientes —fueron plata en el último Mundial— y con el morbo competitivo de una prueba que mezcla táctica, cambios de ritmo y sangre fría.

La delegación española tiene opciones reales de medalla en estos Juegos y podría sumar entre dos y tres realistas en esta cita olímpica en el país vecino.

Las opciones de diplomas olímpicos

Por lo que respecta a los posibles diplomas (top8), España tiene opciones. En alpino, Quim Salarich tiene su gran cita en el eslalon masculino del 16 de febrero en Bormio, una prueba en la que el margen es mínimo y donde un primer tramo limpio te mete en la pelea por los puestos de honor. En el nórdico, el bloque de fondo encabezado por Jaume Pueyo mira con especial atención al sprint del 10 de febrero.

Y luego está el hielo, donde el objetivo realista pasa por estrenarse con nota. En patinaje de velocidad, España debutará en unos Juegos con Daniel Milagros en el 1.000 m (11 de febrero) y Nil Llop en el 500 m (14 de febrero).

En patinaje artístico, el solista Tomás Guarino tendrá una fecha marcada: el programa libre masculino del 13 de febrero en Milán, con la ambición de colarse en el grupo que decide posiciones. Y en danza, el reto será más complicado para los abanderados Olivia Smart/Tim Dieck.