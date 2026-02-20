La nula celebración de Cardona y Ana Alonso: A por otra medalla... ¿de oro?

España vivió el jueves su día más exitoso en la historia de los Juegos de Invierno con el oro de Oriol Cardona y el bronce de una heroica Ana Alonso en el debut olímpico del esquí de montaña. Ambos vivieron múltiples emociones, tal y como explicaron para la prensa española en una comparecencia en 'Zoom' a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

La granadina abrió la veda menos de cinco meses después de sufrir un atropello en las faldas de Sierra Nevada que le destrozó una rodilla. No quiso pasar por el quirófano y en Milán-Cortina culminó un 'milagro' de bronce. Minutos después, el catalán Oriol Cardona confirmó por qué era uno de los favoritos y emuló con el oro al fallecido Paquito Fernández Ochoa 54 años después.

Muy feliz, Alejandro Blanco explicó que fue "un día de alegrías, de emociones, de lágrimas y de abrazos, un día inolvidable para el deporte español. Gracias de corazón. Sabemos la gran repercusión que ha tenido en España. Bernat (Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña) me dice que el sábado toca otra medalla... no os digo el color".

Ese relevo mixto sabatino tiene a ambos héroes totalmente concentrados y por ello no se permitieron la más mínima licencia en una celebración que llevan por dentro y que se redujo a decenas de abrazos con la afición, con sus familiares y amigos y con todo el equipo. Ambos se abrieron en canal para expresar sus sentimientos.

Cardona, exultante

"Ha sido una sensación indescriptible. Como iba delante, no me percaté de que el suizo resbaló y creo que el ruso también. En la subida me he sentido muy fuerte y pude apretar. En los rombos y en los diamantes estuve más encerrado, pero en pista abierta apreté y lo di todo para quedar primero, que era lo importante", comentó un Oriol Cardona enamorado de la montaña.

"Hace tres semanas en Boí Taüll me robaron la cartera por las transiciones y acabé segundo. Las he practicado mucho y, por lo visto, bien. Es un factor clave y ahí se pueden perder las carreras. Lo he disfrutado mucho a tres puertas de la meta. Me giré y vi que tenía el oro casi en el bolsillo. Ahí vi todo el esfuerzo que hay detrás, años de trabajo hasta llegar aquí. Ha sido todo indescriptible. Es un orgullo llevar un oro para España tanto tiempo después, 54 años nada menos", prosiguió el de Banyoles.

Pese a ello, el catalán quiere oro metal dorado el sábado. "Esperamos la revancha contra los franceses, queremos pararles los pies. Hay que disfrutar de lo que hemos conseguido y centrarnos cuanto antes en lo que tenemos por delante, porque sería muy bonito conseguir otra medalla y la vamos a pelear al máximo", añadió el campeón olímpico de esprint.

La emoción de Ana Alonso

A la andaluza se le entrecortaba la voz cuando recordaba su sufrimiento desde el fatídico 24 de septiembre. "Han sido meses duros, sobre todo las primeras semanas. También tenía lesiones en el hombro y en el tobillo, y las primeras cinco semanas fui dependiente para moverme, cocinar y casi para ducharme. Fue muy duro y tuve la suerte de estar superbien rodeada por la Federación, el COE y el CSD. Me he sentido superarropada también por mis compañeros y por mi familia", dijo emocionada.

"Cuando me pasó, pensaba muchas veces que sería imposible llegar a los Juegos, pero viví tal ola de cariño que me dio mucha motivación y me hizo creer mucho. Cuando dudaba, siempre había alguien al lado que me hacía ver que había que lucharlo. En noviembre seguro que cada día lo vi imposible y me preguntaba que qué hacía, que si estaba loca. Lo que no quería era echarme cosas en cara después. Y mira, aquí estoy con un bronce", recalcó Ana Alonso.

Ana Alonso, en pleno esfuerzo / COE

"Ha sido un día bastante ajetreado y un momento muy mágico. Al empezar a bajar miré tres veces para atrás, porque no me lo podía creer. Ha sido una emoción enorme para mí y para todos los que saben lo difícil que ha sido el camino. Hay que creer siempre en uno mismo y no se puede perder nunca la fe. Tuve la suerte de que pude adelantar plazos y no hubo percances. De hecho, tenía pensado volver en Boí Taüll y lo adelanté unas semanas, así que regresé en Courchevel", añadió la granadina.

"Es un día para que todos disfrutemos mucho con lo que hemos conseguido y para dar valor a todo el trabajo realizado y a lo mucho que he sufrido en mi caso, pero todavía nos queda una prueba importante el sábado, el relevo mixto, y queremos pelear por todo. Cuando se acabe la competición ya será momento para celebraciones", concluyó Alonso.