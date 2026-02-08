Nora Cornell abre la participación española con una meritoria actuación

La catalana Nora Cornell abrió la participación española en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina con una meritoria actuación en la ronda de clasificación de Snowboard Big Air, una disciplina en la que los jueces puntuan los trucos tras un salto desde una plataforma basándose en la dificultad, la ejecución, el estilo y el aterrizaje, además de la variedad.

Cornell, que se convirtió en la primera española en competir en esta disciplina en unos Juegos, consiguió la 26ª plaza con 110 puntos en la ronda clasificatoria disputada en el Livigno Snow Park. Una posición que la dejó lejos de la final, reservada para las 12 mejores de esta tanda de clasificación.

La rider del Club Esquí Girona, con el dorsal 30, salió en el grupo final, por detrás de la italiana Marilu Poluzzi y recibió una puntuación de 59.25 para colocarse en la vigésima posición. Aunque no fue una gran actuación consiguió planchar para dar confianza de cara a la segunda ronda. La neozelandesa Zoi Sadowski con una puntuación destacada de 90 puntos, lideró la primera tanda.

En la segunda ronda, Cornell volvió a planchar y se mostró satisfecha con su actuación, sacando los puños y sonriendo al llegar al final de la bajada. Aún así no pudo superar la puntuación del primer intento y se quedó con un 50.75 que la obligaba a mejorar en su tercera oportunidad, aunque escaló hasta la decimoquinta plaza de la general.

La catalana salió en la última posición en la tercera y definitiva ronda. Fue el peor salto de Cornella que no consiguió planchar y acabó sin puntuar en ese último intento. En total, acumuló 110 puntos para ser 26ª. Sadowski, con un total de 172.25 puntos, fue la mejor de la tanda clasificatoria. La australiana Tess Coady cerró el corte con 153.50.

A sus 20 años, Cornell es la más joven de la delegación española y tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes 16 de febrero (19.30 horas) en la ronda de clasificación de Slopestyle, categoría en la que también participa en estos Juegos.