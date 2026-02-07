DEPORTES
La ministra Milagros Tolón visita a los deportistas españoles en la Villa Olímpica
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado a los deportistas españoles en la Villa Olímpica de Milán acompañada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco
Tras asistir el viernes a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo en el estadio de San Siro, este sábado por la mañana Milagros Tolón ha mantenido un encuentro con los deportistas y técnicos nacionales en la Villa Olímpica.
Junto al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, han recordado con la abanderada de la delegación española, Olivia Smart, los mejores momentos de la ceremonia inaugural y le han deseado suerte en su competición junto a Tim Dieck.
La ministra también ha compartido unos minutos con la otra pareja de danza, formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, así como con los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros. A la visita se ha unido el exjugador de baloncesto Pau Gasol, miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional.
España ha clasificado para estos Juegos Olímpicos de Invierno a veinte deportistas, igualando el récord de participación de los Juegos de Sochi de 2014.
