Los Minions estarán en Milán-Cortina: Luz verde al programa de Tomás Guarino

Tomás Guarino ya puede respirar. Tras varios días de incertidumbre, la Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) confirmó que el patinador español podrá representar su programa corto en los Juegos Olímpicos de Invierno tal y como está, sin que las diferentes músicas utilizadas entre en conflicto por los derechos de autor.

"La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) se complace en anunciar la resolución favorable de la situación con los derechos de autor del programa corto de Tomás Guarino, por lo que el patinador catalán podrá desarrollar su ejercicio inspirado en los Minions en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y futuros eventos internacionales de la temporada actual", anunció la RFEDH en un comunicado.

Según informó la Federación, las cuatro músicas involucradas en el programa han sido autorizadas para su uso por las empresas propietarias de los derechos: Universal Fanfare de The Minions y Vicious Funk de Héctor Pereira (Universal Pictures), Freedom de Pharrell Williams (Sony Music) y el mix Minions Bounce del DJ español Juan Alcaraz. "Tanto la RFEDH como Tomás queremos darle las gracias a ClicknClear, la plataforma colaboradora de la International Skating Union (ISU) que gestiona los pagos de los derechos musicales que los patinadores deben acometer para registrar las músicas con éxito, además de a las empresas y autores implicados en el proceso por su cooperación y voluntad de encontrar una solución", apunta la nota.

De esta manera, Guarino podrá ejecutar su programa tal y como lo ha hecho en las diferentes citas previas. A falta del sorteo de las posiciones de salida, el español ejecutará su programa corto el martes 10 de febrero entre las 18:30 y las 22:44 horas en el Milano Ice Skating Arena.

Final a un proceso complicado

"Estoy muy feliz de anunciaros que lo hemos conseguido: hemos obtenido las licencias para las cuatro músicas y podré patinar Los Minions en los Juegos Olímpicos. No ha sido un proceso fácil pero el apoyo de toda la gente que ha seguido mi caso ha sido clave para mantenerme animado y optimista todos estos días", indicó el patinador que agradeció la implicación de todos los actores de este proceso.

"Ahora mismo solo deseo dar el máximo en el hielo y hacer un programa a la altura del cariño que he recibido de todo el mundo", zanjó al respecto.