Milagros Tolón: "El mérito de estar en unos Juegos Paralímpicos acompañará toda la vida a nuestros deportistas"

La Embajada de Italia en Madrid acogió la presentación del equipo español para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participó en el acto junto a Elma Saiz y José Manuel Rodríguez Uribes.

Tolón dejó un mensaje claro a los deportistas: “Con medalla o sin ella, el mérito de estar en unos Juegos Paralímpicos os acompañará toda la vida”, y auguró que vivirán “emociones inolvidables”. También subrayó la ambición del equipo: “vais a pelear por ensanchar el medallero de España, que se mantiene en 43 metales”.

España acudirá con cinco deportistas de la RFEDI: Javier Marcos, María Martín-Granizo y Audrey Pascual (esquí alpino), Emilio Redondo (snowboard) e Higinio Rivero (esquí de fondo y biatlón). El Comité Paralímpico Español anunció que Audrey Pascual será la abanderada en la inauguración del 6 de marzo en el Arena de Verona. La madrileña, de 21 años, llega como principal baza tras conquistar el Globo de Cristal en gigante, supergigante, descenso y combinada, además de firmar una decena de victorias en la Copa del Mundo.

El equipo estará respaldado por un staff de 16 personas entre entrenadores, servicios médicos, técnicos y personal de apoyo, repartido entre las Villas Paralímpicas de Cortina d’Ampezzo y Tesero.

En el apartado institucional, el CSD recordó el impulso económico a la federación: 4,63 millones de euros en el último año (un 65% más que en 2018) y más de 28,5 millones en subvenciones entre 2018 y 2025. Además, el Gobierno destacó la equiparación por primera vez de los premios por medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos y avanzó la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español. Tolón cerró con un compromiso: “Queremos una hoja de ruta compartida para que nuestro deporte alcance el mejor nivel de su historia”, insistiendo en que la igualdad de oportunidades es “una obligación moral”.