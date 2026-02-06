Milagros Tolón arropa a la delegación española en Milán: "Sois un orgullo para nuestro país"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, envió este viernes un mensaje de apoyo a la delegación española que competirá desde hoy y hasta el 22 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

España acudirá con 20 deportistas, una cifra que iguala el récord de participación del país en unos Juegos de Invierno, alcanzado anteriormente en Sochi 2014. "Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno y quiero enviar un abrazo enorme a nuestros 20 deportistas, y también a sus entrenadores y equipos técnicos", señaló Tolón en declaraciones difundidas por el ministerio.

La ministra subrayó el trabajo que hay detrás de la clasificación olímpica: "Para llegar hasta aquí hay años de preparación, de constancia y de trabajo de equipo".

Además, recordó el respaldo institucional al alto rendimiento y la coordinación con las federaciones y el Comité Olímpico Español (COE).

"Sois un orgullo para nuestro país y proyectáis el nombre de España a todo el mundo", añadió, destacando valores como el esfuerzo, el respeto, la igualdad y el juego limpio. "Disfrutad, competid con orgullo y sentid el aliento de todo el país. Mucha suerte, estamos con vosotros y con vosotras", concluyó.