El 'milagro' de Ana Alonso: de la rodilla destrozada al bronce olímpico

Para los habitantes del Hemisferio Norte, el pasado 24 de septiembre fue un miércoles, el segundo día del otoño y poco más. Sin embargo, para Ana Alonso fue el día más difícil de su vida y el inicio de una pesadilla con final feliz al colgarse este jueves un histórico bronce en el debut del esquí de montaña en unos Juegos Olímpicos de Invierno al que siguió el oro masculino del catalán Oriol Cardona.

La granadina estaba rodando en bicicleta por las faldas de la montaña de Sierra Nevada en la que ha forjado su leyenda cuando fue embestida por un coche en un mal endémico de las dos ruedas que se ha cobrado ya múltiples lesiones graves e incluso fallecimientos.

A dos meses de cumplir 31 años, la granadina se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno, además de un edema óseo, una fisura en el maléolo y una luxación acromioclavicular. Es decir, que sus ilusiones de subir al podio en Milán-Cortina se desvanecían casi por completo.

Los Juegos eran el final del camino soñado para una Ana Alonso que es la vigente campeona europea y subcampeona mundial en relevo y la subcampeona continental en esprint. A excepción de la suiza Marianne Fatton (actual campeona europea, mundial y ahora olímpica), el resto estaban a su alcance.

La andaluza lloró su desgracia durante horas y, tras hablar con su entorno y consultar con los médicos, tomó una decisión tan valiente como arriesgada: no pasar por el quirófano y fiar su recuperación a dolorosas y maratonianas sesiones de rehabilitación y fortalecimiento muscular.

Sus ilusiones parecían una quimera. Tan solo 148 días después tenía el primero de sus dos retos olímpicos: el esprint individual. Ana Alonso tuvo siempre el respaldo del Comité Olímpico Español y fue dando pasos decididos hacia un sueño que pasó de quimera a posibilidad real para terminar colaborando decisivamente a un día histórico para el deporte español.

Ana Alonso, camino de la tercera plaza en Milán-Cortina / EFE

El pasado 15 de enero, tan solo 113 días después de su gravísimo atropello, la nazarí regresó a la competición antes de lo previsto y con apenas dos semanas (muy buenas) de entrenamientos. Lo hizo en Courchevel (Francia) en la Copa del Mundo. Acabó en 25ª posición, pero lo importante es que había vuelto.

"Creo que en noviembre cada día pensé que era imposible llegar, que qué estaba haciendo, pero por la noche siempre decía que por mí no iba a quedar. Que si llegaba febrero y no estaba a punto, que nunca pudiese reprocharme que no lo había intentado. Gracias a la Federación (Española de Deportes de Montaña y Escalada), al Comité Olímpico Español, al CSD y a todo mi equipo y mis compañeros. Sin ellos habría sido imposible", explicó a la prensa vía 'Zoom' tras colgarse el bronce.

El 1 de febrero logró la plata en el relevo mixto en Boí Taüll junto a Oriol Cardona y este jueves ha conseguido la sexta medalla española en unos Juegos de Invierno, un bronce con un mérito sideral al que siguió el oro de Cardona en el día más importante en la historia del deporte español en una cita olímpica de nieve y hielo. Ya es una heroína del deporte.