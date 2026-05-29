"Merezco un descanso": Simone Biles pone en duda su participación en Los Ángeles 2028

A sus 29 años, Simone Biles no se considera una atleta retirada, pero después de conquistarlo todo en la gimnasia artística, no tiene pendientes en su lista de objetivos y mientras disfruta de su vida fuera de las competencias, desconoce si participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Unos Juegos Olímpicos en casa (Estados Unidos) ya es suficiente motiviación, pero a la vez siento que nuestros cuerpos son como un reloj de arena que se va consumiendo. Tengo 29 años, sería un gran sacrificio intentar estar en Los Ángeles", compartió Biles en una entrevista para El País durante el evento Future Health en Madrid.

No hay algo que no haya conquistado y de la manera en que lo hizo. Tras ser foco de críticas por retirarse de los Juegos Olímpicos en 2021 para enfocarse en su salud mental, hizo un regreso estelar en París 2024 para ganar tres medallas de oro para alcanzar las siete en su carrera y 11 en total a lo largo de tres ediciones.

"Siento que hay que saber admirar a los atletas mientras están en activo. Yo ya he ido a tres Juegos Olímpicos y me siento realizada es increíble ver cómo la gente siempre quiere más de ti", agregó Biles a la vez que dejó en claro que será ella quien tomará la decisión de si participará o no.

Simone Biles posa con su medalla de oro después de las pruebas de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024 / EFE

Declarando ubicarse en un "50-50" de posibilidad de participar en Los Ángeles, no ha mostrado prisa para tomar una decisión y así como la exigencia física es la máxima que puede enfrentar, el factor determinante será el impacto que pueda tener en su salud mental.

"Físicamente, mis entrenadores me pueden poner en forma. (La salud) mental es un gran factor y es mucha dedicación, porque el camino no es fácil", compartió para CNN al ser cuestionada sobre su participación.

De protagonista a espectadora

Sin pendientes en su carrera , ha manifestado en múltiples ocasiones que disfruta de su vida fuera de las competencias y comparte constantemente en redes sociales momentos de su día a día, en el que no está del todo alejada del deporte.

"Me merezco un descanso y me estoy dando ese privilegio", aseveró Biles, quien pese a no participar en las competencias, se mantiene en movimiento con distintas actividades que práctica con su marido.

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Está casada con el safety de los Chicago Bears, Jonathan Owens, a quien acompaña frecuentemente a sus partidos en el fútbol americano de la NFL y con quien sí tiene un objetivo familiar: "en un par de años espero que podamos empezar a tener hijos, creo que es el plan más importante".