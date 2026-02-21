Los mejores Juegos de Invierno para España: tres medallas en una sola edición

"Es la primera vez que unos deportistas en unos Juegos de invierno hacen dos medallas, así que hemos hecho historia para nuestros país y nuestro deporte, tenemos que estar super contentos". Las palabras de Ana Alonso tras conquistar el bronce en el relevo mixto de Milán-Cortina resumen a la perfección la actuación de la delegación española en estos Juegos de invierno de 2026.

El esquí de montaña, una disciplina que debutana en esta edición como deporte olímpico, generó para España el botín más extenso en la historia de la participación española en unos Juegos Olímpicos: un oro y dos bronces. En 102 años, los que cuentan los Juegos de invierno, España había ganado un total de cinco medallas y en solo dos días en Stelvio han llegado tres nuevos metales que dejan en ocho el total de preseas.

El skimo en Milán-Cortina ha confirmado que España es una gran potencia en este deporte que hasta estos Juegos era casi un desconocido entre el gran público, pese a que la delegación española lleva años compitiendo al más alto nivel, con éxitos en la Copa del Mundo, mundiales y europeos.

A Milán-Cortina se prentaba con una equipo de garantías formado por Oriol Cardona, campeón del mundo de sprint, Ot Ferrer, Ana Alonso y Maria Costa. Los cuatro consiguieron ya en los sprint femenino y masculino un hito, metiendo a tres de los cuatro en la final. Tan solo Maria quedó fuera, aunque llegó a alcanzar las semifinales.

En la batalla por las medallas, Ana Alonso firmó el primer metal, siendo tercera en una competida ronda en la que se impuso la suiza Marianne Fatton. Llegaba así el premio para esta granadina que hace unos pocos meses vio peligrar su sueño olímpico tras ser atropellada mientras rodaba en bicicleta por las faldas de la montaña de Sierra Nevada. Tras seguir un tratamiento conservador y trabajar duro consiguió llegar al equipo olímpico y su esfuerzo se transformó en la primera medalla española en Milán-Cortina.

Poco después, Oriol Cardona se colgaba el oro tras una exhibición. “Ya era hora de que hubiera otro campeón olímpico, otro oro para casa”, decía entonces el de Banyoles haciendo referencia al último (y único) metal dorado conseguido por España, varias décadas antes. Desde Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, nadie había conseguido reinar en una prueba de los Juegos de invierno, hasta el pasado jueves, cuando Cardona rompió la sequía.

Este sábado, con el bronce, firmaron el más difícil todavía. El skimo pasó de ser un desconocido a convertirse en la disciplina más laureada a nivel olímpico para España, con tres medallas. Superaba así al esquí alpino, que contaba con el oro de Paquito y el bronce de su hermana Blanca en Albertville 1992, ambas en el slalom.

Mejor participación española

Por otra parte, las tres medallas de este 2026 se convierten en el mejor balance de la delegación española en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Hasta ahora, el mejor resultado habían sido las dos preseas conseguidas en PyeongChang 2018. En la cita surcoreana, Regino Hernández hizo historia consiguiendo el primer metal español en snowboard, con su bronce en snowboard cross. Apenas unos días después, el patinador Javier Fernández rompía también moldes con otro bronce, este en patinaje artístico.

En Milán-Cortina, Oriol Cardona y Ana Alonso han sumado tres, y no se conforman. Pese al éxito, tienen cuentas pendientes. "Nos queda la de oro en el relevo. Esperemos que dentro de cuatro años podamos volver a estar", afirmó Cardona tras el relevo mixto. Los Alpes Franceses esperan en 2030.