Los medallistas de skimo, abanderados en la Clausura: "Es un orgullo"

La delegación española en Milán-Cortina hizo historia consiguiendo un total de tres medallas, un oro y dos bronces, de la mano del esquí de montaña. En esta disciplina que debutaba en unos Juegos Olímpicos de invierno, Oriol Cardona se erigió como campeón del sprint masculino, mientras que Ana Alonso fue bronce en el sprint femenino. Juntos, se colgaron también este sábado el bronce en la prueba de relevos mixtos para ampliar a ocho los metales de España en una cita olímpica invernal.

Un éxito que ha llevado a Cardona y Alonso a ser los abanderados este domingo en la Ceremonia de Clausura que se disputará en el Verona Olympic Arena. "Vamos a ser los abanderados", confirmó la esquiadora granadina en la rueda de prensa posterior a su participación. "Venimos debutando como deporte olímpico y ser los abanderados es un orgullo e intentaremos hacerlo lo mejor posible", afirmó la granadina. La pareja tomará el relevo del patinador Adrián Díaz, que fue el abanderado español en la Clausura de Beijing 2022.

"No somos conscientes del éxito"

El equipo español de skimo, que se completó con Maria Costa y Ot Ferrer, se ha convertido en una de las sensaciones de esta edición de los Juegos, tras conquistar tres metales. Un hito histórico del que aún no son del todo conscientes sus protagonistas. "Nos daremos cuenta en unos años cuando miremos atrás y veamos todo lo que va a venir después de estos resultados. Ahora mismo lo valoramos mucho pero no sabemos hasta dónde hemos llegado", explicó Cardona en la rueda de prensa. "No nos ha dado tiempo a digerir todo esto. Sabemos que hemos hecho historia, lo decimos, pero hasta que no volvamos a casa no seremos conscientes", corroboró Ana.

Para Alonso, el bronce "significa muchísimo porque hemos hecho historia para el deporte español. Quizás nuestras aspiraciones eran mayores pero hay que poner los pies en el suelo porque aquí todos vienen en su mejor momento. Hay que poner en valor este bronce que sabe a mucho", afirmó la granadina.

"Estoy muy satisfecho porque me he exprimido. Estar aquí no es fácil por lo que tiene mucho mérito haber conseguido lo que hemos conseguido y estoy muy contento por cómo ha ido todo", aseguró Cardona, el flamante oro olímpico de sprint.

Tras el éxito, Ana y Oriol hablaron de su futuro inmediato, que pasa por volver a casa, descansar e intentar disfrutar de todo lo sucedido en Milán-Cortina. "Quiero estar con mi familia, con mi gente, digerir todo este cúmulo de sensaciones y de emociones. Ha sido muy grande lo que hemos vivido aquí. Es algo muy grande que nos ha marcado para todo la vida", comentó el de Banyoles, que volverá a la competición para las últimas pruebas de la Copa del Mundo de la temporada.

Antes, se dará algún que otro capricho. "Nos merecemos un poco de chocolate y un poco de fiesta también", bromeó el esquiador catalán.

Ana, por su parte, no quiere mirar a largo plazo y avanzó que no disputará el campeonato europeo."Quiero volver a casa, disfrutar y ser conscientes de lo que hemos hecho. Cuando volvamos a España empezaremos a ser conscientes. Ha sido un periodo muy intenso", afirmó.

Un error de cálculo

La pareja habló también sobre el error en el último relevo que tuvo en vilo a toda la delegación hasta que se confirmó la sanción de tres segundos y, por tanto, el deseado bronce. "Ha sido un fallo mio, pido perdón a todos, tenía que haberme dado cuenta pero son cosas de este deporte que a veces pasan", reflexionó Ana. "Han sido momentos duros porque queríamos esa medalla. No sabíamos de cuánto iba a ser la penalización. Ha sido duro", confesó, mientras que su compañero restó importancia al error.

"Con o sin penalización la carrera y el resultado hubieran sido el mismo. Es un error como yo he hecho en otros momentos y no se ha visto, no es más que eso", afirmó Cardona. "Ha sido un momento muy emocionante, muy emotivo porque veníamos por el oro y estar al borde de perder el podio por un error, que no sabíamos de cuánto iba a ser la penalización... al final no ha sido más que un susto", zanjó.

Una plataforma para el skimo

Respecto al éxito del skimo en Milán-Cortina, Cardona se mostró seguro de que atraerá más financiación y supondrá un buen empujón para la modalidad. "Lo importante es que la gente sepa que el skimo existe y que es mucho más que lo que se ha visto en la tele. Es un principio para que haya más gente que venga y que el equipo español sea más competitivo en esta disciplina. Cuanto más nos conozcan más patrocinadores y más recursos van a llegar para hacer crecer estas ayudas que hemos recibido estos años. Sin esas ayudas tanto de privados como de instituciones públicas no lo habríamos logrado. Que siga así y que este deporte siga creciendo", deseó.