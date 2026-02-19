¿Cuántas medallas ha ganado España en los Juegos Olímpicos de invierno?

En las 24 ediciones celebradas en unos Juegos Olímpicos de invierno, el balance en el medallero de España está representando con un total de siete medallas que han llegado desde diferentes disciplinas y con varios años de diferencia entre unas y otras con una excepción PyeongChang 2018.

La cita de Milán-Cortina supuso un hito histórico como, en su momento, PyeongChang 2018 con dos medallas en una misma edición: la de Oriol Cardona y Ana Alonso en skimo. Y podría ser una más si el sábado esta misma pareja consigue otro metal en la modalidad de relevo mixto.

Con los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina a punto de comenzar, repasamos las siete medallas que España ha conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno:

Sapporo 1972 — Oro: Francisco “Paquito” Fernández Ochoa, eslalon (esquí alpino)

Los Juegos de Sapporo, los primeros de invierno en suelo asiático, ocupan un lugar diferencial en la historia del deporte español al ser los primeros en los que se consiguió una medalla en un deporte de invierno. España se estrenó a lo grande, con el oro de Paquito Fernández Ochoa en el slalom. En la pista del Taineyama (el monte Taine), un joven de 21 años de Cercedilla relegó a la segunda plaza a uno de los mitos del esquí alpino, el italiano Gustav Thöni, al que le sacó más de un segundo de ventaja. Partiendo con el dorsal #2, Paquito ganó la primera manga (55:36) y fue segundo en la segunda con (53:10) para imponerse en el especial con un total de 1:49.27.

Albertville 1992 — Bronce: Blanca Fernández Ochoa, eslalon (esquí alpino)

Veinte años tuvo que esperar el deporte invernal español para sumar su segunda presea en unos Juegos de invierno. Un metal largamente esperado que vino a aumentar la leyenda de los Fernández-Ochoa, pues fue Blanca, la pequeña de la familia, la que tomó el testigo de su hermano Paquito para aumentar el palmarés español.

En Albertville (Francia) 1992, Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica (en unos juegos de invierno o verano), con su bronce en slalom. Con el ocho marcado en su dorsal, realizó su primera baja en 48:25, segunda por detrás de Julie Parisien. En la segunda manga fue séptima y con un tiempo total de 1.33.35 se colgó el bronce, acompañando en el podio a la austriaca Petra Kronberger, oro, y a la neozelandesa Annelise Coberger, plata.

Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992 / @juegosolimpicos

PyeongChang 2018 — Bronce: Regino Hernández, snowboard cross

Después de los éxitos de la saga Fernández-Ochoa, los deportes invernales en España tuvieron que esperar muchos años para volver a estar en el podio. De nuevo en suelo asiático, esta vez en PyeongChang 2018, la delegación española hizo doblete. 25 años y 361 días después del bronce de Blanca, Regino Hernández rompía la sequía con otro bronce, al ser tercero en la prueba de snowboardcross. Tras superar sus rondas con solvencia, el rider ceutí peleó codo con codo en la final, en la que tuvo que esquivar la caída de tres rivales para cruzar meta a muy poca distancia del francés Pierre Vaultier, oro,y del australiano Jarryd Hughes, plata.

PyeongChang 2018 — Bronce: Javier Fernández, patinaje artístico

Tras la medalla de Regino llegó la de Javier Fernández, el gran pionero del patinaje artístico en España. El madrileño firmó una impecable versión de'Tiempos Modernos' de Charles Chaplin en el Programa Corto que le envió a la rutina decisiva con la segunda mejor nota de todos los participantes.

Sobre el hielo del Gangneung Ice Arena, 'SuperJavi' completó su Rutina Libre, 'Man of La Mancha', con apenas unos pocos errores y una puntuación de 197,66 para un total de 305.24 que le aseguraba metal. Tan solo fue superado por los japoneses, dos titanes como Yuzuru Hanyu y Shima Uno que se colgaron oro y plata, respectivamente.

Beijing 2022 — Plata: Queralt Castellet, snowboard halfpipe

El último metal español en unos Juegos de invierno data de la última edición, celebrado en Beijing en 2022. La snowboarder catalana sacó en el Genting Snowpark sus mejores trucos para colgarse la plata en halfpipe con sus 90.25 puntos.

Chloe Kim, con 94.00 puntos, se llevó el oro; y la japonesa, Tomita Sena, fue bronce, con 88.25 puntos.

Milano Cortina 2026 — Un oro histórico de Oriol Cardona y un bronce de Ana Alonso de resiliencia

El debut olímpico del esquí de montaña le dio a España un oro histórico: Oriol Cardona Coll se proclamó campeón en el esprint masculino, convirtiéndose en el primer campeón olímpico español de invierno desde Paquito en 1972.

Completó además un día redondo para el equipo español, con Ot Ferrer también metido en la final (5º).

Oriol Cardona y Ana Alonso, medallas / Europa Press/Contacto/Davide Van / Europa Press

Minutos antes del oro de Cardona, Ana Alonso firmó la sorpresa con el bronce en el esprint femenino: 3:10.22 para subirse al podio tras la suiza Marianne Fatton (oro) y la francesa Emily Harrop (plata).

El sábado, en la modalidad de relevos mixto, Cardona y Alonso pueden lograr la que sería la tercera medalla en la cita olímpica, algo que nunca antes ha sucedido para la delegación española.