Malinin, el domador de dragones de acento ruso, pasaporte estadounidense y herencia uzbeka, también es humano

La historia de 'Cómo entrenar a tu dragón' se forja en la isla vikinga de Berk, un lugar ficticio ambientado en la Escandinavia vikinga. Algo más al este, en Uzbekistán se forja la historia de Ilia Malinin, el nuevo prodijio del patinaje artístico. Vestido de vikingo y al ritmo de la banda sonora de la conocida película de animación, el estadounidense consiguió domar a todos sus rivales para entrar en el Valhalla olímpico con tan solo 21 años.

Malinin, con la mejor nota en el Programa Corto, llegó al Programa Libre como el gran favorito. Pero entonces demostró que es humano. Patinó en su peor versión en el mejor momento para acabar con las manos en la cara lamentando su actuación. No solo no realizó su esperado quadruple axel sino que falló en varios de sus saltos y acabó incluso sin medalla. Con un 156.33 se fue a la octava plaza con una suma de sus dos programas de 264.49.

El oro, contra pronóstico fue para el kazajo Mikhail Shaidorov (92.94+198.64/291.58), que no salía de su asimbro mientras Malinin, en un gesto de deportividad, le felicitaba por su éxito. Los japoneses Yuma Kagiyama, y Shun Sato fueron plata y bronce respectivamente.

Patinador por herencia

A diferencia del protagonista de la película, Hipo, que desafía el legado familiar para encontrar su propio camino, el joven Malinin renunció a su sueño de ser futbolista para continuar con el legado de su casa. Los padres de Illia, Tatiana Malinina y Roman Skorniakov, fueron dos veces olímpicos (1998 y 2002), aunque en su caso representando a Uzbekistán.

Ilia lleva el deporte en la sangre. Su madre, Tatiana, nació en Novosibirsk (Rusia), en el seno de una familia de deportistas. Su madre era gimnasta, su padre patinador. De adolescente, Tatiana y su familia se mudaron a Uzbekistán donde se gestó su carrera. Años más tarde regresaba a Rusia y en el 98 se mudaba a Estados Unidos donde poco después se casaba con Roman. Un año antes, en 1999 moría repentinamente de un paro cardíaco el entrenador que compartía la pareja, toda una institución en Rusia, y decidían entrenarse mútuamente. Tatiana se retiró poco después para seguir su plan de formar una familia. En la 2002-20023 se retiraba también del patinaje profesional Roman.

Dos años después de su última participación olímpica, en 2004, nacía el primero de sus dos hijos. También tomaban la decisión de elegir el apellido materno para sus vástagos, con el convencimiento de que sería más fácil en su nuevo destino la pronunciación del Malinin que el Skorniakov paterno. Un paso para facilitar su futuro, aunque sin renunciar a su herencia. En casa el idioma seguiría siendo el ruso, herencia del pasado soviético de Uzbekistán y el pequeño Ilia se formaría en una escuela rusa para no perder sus raíces.

Con un carácter extrovertido, imitando al mítico Rocky puños en alto antes de salir a la pista de patinaje, el joven patinador de Fairfax (Virginia) se ha metido al público en el bolsillo. Incluso Novak Djokovic, con sus 24 títulos de Grand Slam, se rindió al estilio de Malinin, echándose las manos a la cabeza ante la actuación de este menudo gran campeón.

El movimiento 'prohibido'

Malinin pasará a la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno por ser el primer hombre en incluir un mortal en su rutina olímpica. Su Programa Corto incluye un arriesgado backflip (mortal atrás) que hasta hace no demasiado estaba prohibido por su peligrosidad. Curiosamente fue uno de los rivales de Malinin en esta cita, el que lo devolvió a los programas para romper la prohibición impuesta por la ISU desde 1977.

El francés de ojos rasgados y padres originarios de Mauricio, Adam Siao Him Fa, lo incluyó en su rutina para el Campeonato del Mundo de 2004 aceptando la penalización. Un acto de rebeldía que dio paso a la votación de la ISU para volver a aceptar este elemento, varias décadas después de su prohibición. Ilia ha tomado el testigo de Adam y ha incorporado con maestría el mortal en su rutina para hacerla más espectacular si cabe.

En su equipo además cuenta con otro arma secreta, Rafael Arutyunyan, uno de los entrenadores más reconocidos de Estados Unidos, el que podría ser considerado como el creador del quad (realizar saltos con cuatro rotaciones completas en el aire). Auspiciado por Arutyunyan, Malinin ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible, el cuádruple Axel, un elemento de gran exigencia técnica con cuatro vueltas y media en el aire. Era su 'as' en la manga para el Programa Libre, pero deberá esperar a otra ocasión.