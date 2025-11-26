La llama olímpica pone rumbo hacia Milán-Cortina marcada por el mal tiempo

La llama sagrada ya está desde este miércoles de camino a Milán-Cortina, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. En una tradicional ceremonia celebrada en la antigua Olimpia, la carrera de relevos inició su primera parte del recorrido con la misión final de llevar la llama a Italia en 63 días.

A pesar de que el evento se celebra desde 1936 en las ruinas de Olimpia antes de cada edición de los Juegos Olímpicos de invierno y verano, esta vez la ceremonia ha sufrido alteraciones debido al mal tiempo. Las previsiones de lluvia obligaron a tener que desplazar la ceremonia del encendido de la llama al interior del museo arqueológico del histórico recinto donde nacieron los Juegos hace 2.800 años, un acto simbólico que perpetúa una tradición inalterable.

Un ritual de eterna tradición

La mencionada llama fue encendida este mismo lunes sin medios artificiales, como se encendía hace casi 3.000 años, durante un ensayo de emergencia convocado por los organizadores en la antigua Olimpia grabado en vídeo. La antigua sacerdotisa utilizó un espejo cóncavo para concentrar los rayos del sol en una antorcha y se conservó hasta la ceremonia oficial de este miércoles, día marcado para el inicio del ritual.

Actrices griegas, interpretando el papel de sacerdotisas portando la antorcha olímpica durante la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en el Museo Arqueológico de Olimpia / THODORIS MANOLOPOULOS HANDOUT / EFE

La llama olímpica inicia así un viaje de 63 días, donde recorrerá 12.000 kilómetros a través de algunas ciudades griegas y las 110 provincias italianas hasta llegar el 6 de febrero al estadio San Siro de Milán. Será ese día en el que se celebrará la Ceremonia de Inauguración de los JJOO de Invierno de 2026, una ceremonia tradicional que establece una conexión entre los Juegos de la Antigüedad, nacidos en Olimpia en el año 776 a.C., y los actuales Juegos surgidos en 1896 con la inspiración de la Grecia clásica.

"Estamos muy contentos de que la ceremonia de hoy nos recuerde lo que representan los Juegos Olímpicos: se trata de unir a las personas en una competición pacífica, en un ambiente de amistad y respeto", explicó Kirsty Coventr, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), durante la ceremonia. La llama pasó al griego Petros Kaitatzís, medalla de bronce en remo en París 2024, que inició la primera parte del recorrido hasta entregarle la antorcha a la esquiadora de fondo italiana Stefania Belmondo, que tiene en su palmarés diez medallas olímpicas, incluidas dos de oro, en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno entre 1992 y 2002.