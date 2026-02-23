Lindsey Vonn sale del hospital tras su caída en Cortina: "Me salvó la pierna"

Lindsey Vonn ha podido abandonar este lunes el hospital después de dos semanas de ingreso y operaciones. La esquiadora estadounidense llegó a los Juegos de invierno de Milán-Cortina con una lesión en el cruzado producida poco antes en la prueba de la Copa del Mundo de Crans Montana y en un descenso en las pistas italianas se volvió a caer, complicando esa lesión inicial. Vonn tuvo que ser trasladada en helicóptero y operada de urgencia en un hospital cercano en Treviso, donde pasó unos días en cuidados intensivos para recuperarse.

Después de cuatro operaciones, la estadounidense pudo regresar a Estados Unidos para continuar con su recuperación. "No me he puesto de pie en más de una semana... he estado en una cama de hospital, inmóvil desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en casa se siente increíble #inhome. Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien ", escribió en su cuenta de X.

Por fin en casa

Una semana después, la esquiadora de Minnesota ha podido finalmente abandonar el hospital. "¡¡¡Por fin he salido del hospital!!! Después de casi dos semanas postrada en una cama de hospital, prácticamente inmóvil, por fin me encuentro lo suficientemente bien como para trasladarme a un hotel. Todavía no es mi casa, ¡pero es un gran paso!", explicó en otro mensaje en sus redes sociales en el que también explicó cómo fue el proceso de su grave lesión en la tibia de la pierna izquierda.

El accidente sucedió el 8 de febrero, cuando Vonn se salió de la pista tras rozar una puerta, apenas 13 segundos después de haber comenzado su descenso. El impacto causó a la deportista de 41 años un síndrome compartimental en la pierna, una condición que podría haber causado problemas permanentes si no se atiende a tiempo.

"Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo que hay demasiada sangre y se queda atrapada, básicamente aplasta todo", comentó Vonn, sobre un tipo de lesión que hace necesaria una operación que en su caso llevó a cabo el doctor Tom Hackett, cirujano ortopédico que trabaja habitualmente con ella y con el equipo de Estados Unidos.

"La abrió por completo, la dejó respirar, y me salvó", apuntó la esquiadora estadounidense, quien destacó que Hackett se encontraba en Cortina precisamente porque ella competía con esa lesión inicial que se hizo en Crans Montana. "Si no hubiera pasado eso, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna", asegura en el vídeo en el que ella misma intenta explicar en qué consistió su lesión.

"Espero haber explicado bien mi lesión. No soy médico, así que si no lo he explicado perfectamente, por favor, perdónenme. Cuando se produjo la lesión, la situación fue bastante complicada en muchos sentidos, pero al final se logró controlar. Una vez más, gracias, Dr. Tom Hackett", escribió en el texto.

Vonn apuntó también que tras salir del hospital se centrará en su recuperación y en el proceso de pasar de la silla de ruedas a las muletas. "Tardaré alrededor de un año en curarme todos los huesos y entonces decidiré si quiero que me quiten todo el metal o no, y luego volveré a operarme y finalmente me arreglaré el ligamento cruzado anterior", avanzó.