Lindsey Vonn pasa por quirófano tras su grave caída

Lindsey Vonn intentó en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el más difícil todavía, competir con la lesión de cruzados en la rodilla izquierda que se produjo hace tan solo unos días durante la Copa del Mundo en Crans Montana. Pero la mala suerte volvió a visitar a la esquiadora de Minnesota que sufrió una grave caída durante el descenso olímpico que ganó su compatriota Breezy Johnson- en Cortina d'Ampezzo (Italia).

Vonn tuvo que ser evacuada en helicóptero y trasladada al hospital de Codivilla-Putti donde se evaluó su situación. Su federación informó que la esquiadora está "lesionada, pero estable y en buenas manos" y pocas horas después se confirmó que se había sometido a una operación.

"La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, víctima de una grave caída esta mañana en la pista Olympia delle Tofane, en Cortina, durante la prueba de descenso libre femenino, fue atendida por el personal del Servicio Médico regional para los Juegos Olímpicos e inmediatamente trasladada en helicóptero al Policlínico Codivilla, gestionado por la Ulss 1, donde se le realizaron todas las pruebas diagnósticas y se decidió su traslado al Hospital Ca' Foncello de Treviso. Allí, la atleta estadounidense fue ingresada y atendida por un equipo multidisciplinar. Por la tarde, fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para estabilizar la fractura que sufrió en la pierna izquierda", explicaba el parte médico emitido por el centro donde fue operada Vonn en el que se avanza que este lunes se hará una actualización del estado de la estadounidense.

Mensajes de apoyo

Tras el grave accidente, Vonn recibió varios mensajes de apoyo, entre ellos el de la presidente del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry. "Querida Lindsey, todos pensamos en ti. Eres una increíble inspiración y siempre serás una campeona olímpica", expresó la mandataria.

Mensaje de Rafa Nadal a Lindsey Vonn / Instagram

También recibió un mensaje de ánimo de otro de los grandes nombres del deporte que sabe lo que es la resiliencia, Rafa Nadal. "Eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!", publicó en sus redes el extenista de Manacor.