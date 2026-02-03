¡Lindsey Vonn irá a los Juegos Olímpicos de Invierno con los cruzados de su rodilla rotos!

Lindsey Vonn estará en los Juegos Olímpicos de Invierno. No debería ser noticia, puesto que se trata de una auténtica leyenda del esquí alpino. Sin embargo, la cosa tiene bastante más miga que esto. Y es que hace apenas una semana, la estadounidense sufrió una feísima caída en el descenso de Crans Montana, obligándole a ser evacuada en helicóptero hasta el hospital más cercano. Horas después se confirmaban los peores pronósticos: tenía una rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla, una lesión más a su largo historial.

Todo hacía pensar que este percance, evidentemente, le iba a dejar fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero no ha sido así. Apenas una semana después, Lindsey Vonn ha querido aparecer en redes sociales para confirmar que participará en el certamen. Ver para creer.

"El viernes pasado en Crans Montana, en la Copa del Mundo, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. También tengo un edema óseo, una lesión común cuando te rompes el ligamento cruzado anterior. Además del daño en el menisco, que no estamos seguros si ya existía o se debió al accidente. Obviamente, fue una noticia muy difícil de recibir una semana antes de los Juegos Olímpicos. Agradezco mucho a todos los que me dieron tiempo y espacio para procesar lo sucedido y encontrar una salida. Pero hemos estado haciendo una terapia extensa, hemos estado consultando con médicos, hemos estado en el gimnasio y hoy fui a esquiar", empezaba Lindsey su comparecencia.

"Mi rodilla está estable"

"Considerando cómo se siente mi rodilla, se siente estable, me siento fuerte, mi rodilla no está hinchada. Y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo. Confío en la capacidad de mi cuerpo para rendir. A pesar de mis lesiones, mi rodilla está estable, no tengo inflamación y mis músculos están funcionando y reaccionando como deberían. Obviamente, seguiré evaluando a mi equipo médico a diario para asegurarme de que estamos tomando decisiones inteligentes, pero tengo toda la intención de competir el domingo", finalizó.

Así, Lindsey Vonn no piensa perderse los Juegos Olímpicos de Invierno. Dejó los esquís en febrero de 2019, pero tras su vuelta en 2024 está demostrando que sigue rindiendo a un gran nivel, incluso cuando su físico parece decirle lo contrario. Una guerrera.