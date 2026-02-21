Klaebo se hace leyenda: el hombre de las nieves rompe todo los récords en Milán-Cortina

Johannes Hosflot Klaebo ya es leyenda. El esquiador de Oslo llegaba a Milán-Cortina como uno de los nombres a seguir y se marchó como la gran estrella de esta cita invernal. El noruego se llevó el oro en la última prueba del esquí de fondo masculino, unos 50 kilómetros en los que nunca había ganado antes. Un oro para firmar un hito que nunca nadie había conseguido antes: sumar seis oros en las seis pruebas del esquí de fondo. Una cifra que coloca su cuenta total de oros olímpicos en 11, un récord absoluto. La jornada fue redonda para Noruega que firmó un triplete que no conseguía desde Chamonix 1924 con Nyenget firmando la plata e Iversen el bronce.

En la última jornada del esquí nórdico en estos Juegos, Noruega demostró que son el país que creó este deporte. Con un equipo de alto nivel formado por Martin Loewstroem Nyenget, Emil Iversen y el propio Klaebo, lideraron de principio a fin esta exigente prueba. Mientras, Francia, que se ha destapado como otra potencia en esta modalidad, seguía al trío desde la distancia.

Nyenget, Iversen y Klaebo plantearon una prueba de control, manejando el ritmo sin enseñar sus cartas hasta el tramo final. Klaebo, fiel a su estilo, avanzaba sin forzar, esperando el momento adecuado para atacar. A falta de 15 para el final se puso por delante del grupo de tres, aunque solo por unos metros, para volver a ponerse a la cola. Los últimos kilómetros iban a ser decisivos y ninnguno de los tres se decidió a entrar a cambiar unos esquís que a esas alturas estaban ya más que desgastados.

Tampoco pasaron a hacer el cambio al paso por la última vuelta. El toque de la campana marcaba el tramo final de esa prueba de los 50 kilómetros y ninguno de los tres protagonistas hizo amago de mover ficha, la renta con el siguiente, el atleta independiente Savelii Korostelev era de 1.51, suficiente margen para que todo quedara "en casa". Todo se iba a decidir entre estos tres amigos que entrenan juntos y pasan su tiempo libre jugando a videojuegos. Klaebo apenas hizo amago de ponerse delante y dejó todo el desgaste a Nyenget mientras Iversen se quedaba algo rezagado descartándose de la batalla por el oro.

A la entrada en el último kilómetro ambos llegaron en paralelo. Klaebo se guardaba su mejor arma, el sprint final en la última subida. Con tan solo unos metros por delante echó el resto para dejar atrás a su rival y cruzar meta en primera posición por sexta vez en esta sede de Tesero.

Números de leyenda

Klaebo, que llegó a estos Juegos con cinco oros ( 3 oros en Pyeongchang 2018 y 2 en Pekín 2022), amplió su palmarés con otros 6. El esquiador de Oslo, de 29 años, se impuso en el skiatlón que abrió la competición del esquí nórdico en Milán-Cortina, el sprint, los 10 kilómetros, el relevo 4 x 7,5 kilómetros y el sprint por equipos.

Tras sus primeros metales dorados, Klaebo ya superó a los deportistas con más oros en unos Juegos de invierno, sus compatriotas Marit Björgen (esquí de fondo), Björn Daehlie (esquí de fondo) y Ole Einar Björndalen (biathlon) que contaban con ocho cada uno.