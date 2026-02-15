Juegos Olímpicos de Invierno
Klaebo gana su noveno oro y es el más laureado del olimpismo invernal
El noruego otorgó el oro a su país en el relevo 4 x 7,5 kilómetros para lograr el cuarto de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)
EFE
El noruego Johannes Hosflot Klaebo se colgó al pecho este domingo su noveno oro olímpico, el cuarto de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar para su país el relevo 4 x 7,5 kilómetros, disputado en Tesero, con lo que se convirtió en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal.
Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes y en los 10 kilómetros del viernes, capturó su cuarto oro en las cuatro pruebas disputadas y elevó a nueve el récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno, mejorando la plusmarca de su compatriota la también fondista Marit Bjoergen, que había ganado ocho oros, cuatro platas y tres bronces, colección que completó hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).
El astro nórdico efectuó la cuarta posta este domingo, que afrontó cuando Noruega ya lideraba la prueba; mantuvo sin problemas el primer puesto, ganó este oro junto a sus compatriotas Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart, y se convirtió en el más laureado deportista de toda la historia del olimpismo invernal.
Noruega ganó el relevo por delante de Francia -a la que representaron Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges y Victor Lovera- y de Italia, para la que compitieron Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo y Federico Pellegrino.
