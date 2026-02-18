Klaebo agranda su leyenda en una meritoria final para Pueyo y Colell

Johannes Osflot Klaebo, en otra exhición, agrandó su leyenda conquistando un nuevo oro para su cuenta particular. El noruego se impuso en la final masculina del sprint por equipos del esquí de fondo de Milán-Cortina para sumar su quinta medalla de oro en estos Juegos, su décimo metal dorado en el total de su cuenta olímpica. Estados Unidos e Italia cerraron el podio; mientras que España, con Jaume Pueyo y Marc Colell cerraron la participación con una meritoria decimoquinta plaza.

La pareja española acabó quinta en la tanda de una calificación que lideró Estados Unidos en el circuito olímpico de fondo de Tesero. Ben Ogden y Gus Schumacher marcaron el mejor tiempo para Estados Unidos, de cinco minutos, 45 segundos y 72 centésimas, mejorando en dos segundos y 67 centésimas al de Noruega, representada por Einar Hedegart y Johannes Osflot Klaebo. Pueyo -con el segundo mejor parcial de todos los participantes (2:51,72, a dos segundos del de Klaebo)- y Colell marcaron el quinto tiempo.

Noruega no falla

En la final, Pueyo desde la segunda línea de salida fue el encargado de abrir la participación española. El catalán se mantuvo bien situado para entregar el relevo a Colell en las posiciones delanteras para una segunda posta en la que entró ya en liza Klaebo. El noruego volvió a tirar de estrategia para controlar el grupo y colocar a Noruega en la primera posición.

España, tras otro buen intercambio, se mantenía en el Top-10, aunque entró en el penúltimo relevo algo más atrás (15ª) obligando a Jaume a realizar un esfuerzo final. Era el momento de la remontada y el fondista catalán echó el resto, mientras Noruega se hacía ya con el control. La última posta era para Klaebo, que ya no especuló y tiró con todo para alcanzar la gloria. Incluso se permitió un paseíllo final en el que frenó su carrera para saludar al público.

Colell, por su parte, tomó la responsabilidad para España y, aunque acabó acusando el esfuerzo, cruzó meta en una meritoria decimoquinta plaza, a 37.4 de Noruega.

Estados Unidos, con Schumacher cerrando la prueba, se hizo con la plata, mientras que Italia, de la mano del veterano Federico Pellegrino, se colgó el bronce.

Klaebo, tras conquistar el oro en el sprint clásico, el sprint por equipos, el Skiathlon, y los 10 kilómetros y este relevo, aspira a convertirse en el único deportista capaz de de ganar en las seis pruebas del esquí de fondo. El próximo sábado tendrá la oportunidad con la última prueba del esquí de fondo de estos Juegos, los 50 kilómetros.