JUEGOS OLÍMPICOS
Kirsty Coventry visita el Comité Olímpico Español y se reúne con Alejandro Blanco
La presidenta del Comité Olímpico Internacional y el presidente del COE abordaron los retos y oportunidades del Movimiento Olímpico y compartieron ideas y propuestas para seguir construyendo su futuro
La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, ha visitado este jueves la sede del Comité Olímpico Español (COE), donde ha mantenido un encuentro con su presidente, Alejandro Blanco, tras visitar las oficinas de Olympic Broadcasting Services (OBS) en Madrid, España.
La reunión permitió a ambos presidentes intercambiar impresiones sobre el presente y el futuro del Movimiento Olímpico, así como compartir nuevas ideas y propuestas destinadas a seguir fortaleciendo el papel del deporte, de los deportistas y de los Comités Olímpicos Nacionales ante los desafíos de los próximos años.
Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue Fit for the Future, la nueva orientación estratégica impulsada por Kirsty Coventry, que establece la hoja de ruta del COI y del Movimiento Olímpico hacia 2032.
La estrategia nace de un amplio proceso de escucha y reflexión con los diferentes integrantes del Movimiento Olímpico y tiene como objetivo sentar las bases para que este continúe siendo fuerte, relevante y capaz de generar impacto en los próximos años.
En este contexto, Alejandro Blanco compartió con Kirsty Coventry la visión y la experiencia del Comité Olímpico Español, así como diferentes ideas y propuestas de futuro, y trasladó la plena disposición del COE para contribuir activamente a esta nueva etapa del Movimiento Olímpico.
Ambos presidentes coincidieron asimismo en la importancia de mantener un diálogo permanente con los diferentes integrantes de la familia olímpica y de continuar evolucionando para responder a una realidad deportiva y social en constante transformación, situando siempre a los deportistas en el centro del Movimiento.
El encuentro concluyó reafirmando el compromiso compartido del COI y del COE con un Movimiento Olímpico fuerte, unido, innovador y preparado para afrontar los retos del futuro.
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