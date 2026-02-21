Kamila Sellier, a milímetros de la tragedia: una cuchilla rozó su ojo

Imágenes no aptas para sensibles. Kamila Sellier, patinadora polaca de 25 años, sufrió un aparatoso accidente que por suerte quedó en eso, en un mero accidente. Durante la noche del viernes, en la última serie de los cuartos de final del short track en la distancia de 1.500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, Sellier perdió el equilibrio, cayó y la cuchilla del patín de la estadounidense Kristen Santos-Griswold le cortó por encima del ojo izquierdo.

La patinadora polaca estuvo cerca de perder el ojo. El accidente ocurrió en el momento en el que las protagonistas iban a una velocidad cercana a los 50 km/h y, Sellier, que fue atendida de inmediato por los servicios médicos presentes en el Milano MSK, recibió varios puntos de sutura tras ser retirada de la pista en camilla y, posteriormente, trasladada de urgencia al hospital.

A pesar del impactante charco de sangre que se formó sobre el hielo, la polaca hizo el gesto de pulgar arriba para indicar que estaba consciente. Ya en el hospital, se le practicó un TAC para determinar si dicho corte había afectado al hueso y se le diagnosticó una fractura leve, sin necesidad de cirugía.

Quedó hospitalizada y pasó la noche allí, consciente y arropada por sus padres, tal y como informó el portavoz del Comité Olímpico Polaco: "Es muy valiente", aseguró.