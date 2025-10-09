Los Juegos de Sydney 2000, un recuerdo nostálgico para los olímpicos catalanes

Veinticinco años después, los Juegos Olímpicos que acogió la ciudad de Sydney, siguen estando en la retina de muchos de los atletas catalanes que participaron en aquella edición y en la que muchos de ellos recogieron su presea y también muchos diplomas que quedan un tanto en el olvido pero igual de importantes, especialmente para los que los consiguieron.

Hasta un total de 11 medallas se cosecharon en aquellos Juegos, tres oros, tres platas y cinco bronces, y algunos de aquellos protagonistas se reunieron este jueves en el Auditorio del Museu Olímpic y de l’Esport, Juan Antonio Samaranch para rememorar vivencias a pesar del paso del tiempo gracias al acto organizado por la Fundació Barcelona Olímpica.

Algunos de aquellos medallistas como el caso de la marchadora María Vasco o el gimnasta Gervasio Deferr, no dudaron en reconocer que la experiencia vivida en Sydney superó todas sus expectativas donde ambos hicieron historia para el deporte olímpico español.

Maria Vasco y Gervasio Deferr charlan de los Juegos de Sydney, en el Museu Olímpic / Valentí Enrich / SPO

Histórica María Vasco

María Vasco se convertía en la primera medallista olímpica femenina con su bronce en los 20 kilómetros marcha, mientras que Gervasio Deffer lograba el oro en salto. De aquella cita olímpica, la amistad entre ambos creció y se reencontraban para recordar unos Juegos que recuperaron el mejor espíritu olímpico después del desastre de Atlanta’96.

Maria Vasco reconoció que vivió una emociòn muy intensa en aquellos Juegos / Valentí Enrich / SPO

También compartieron su experiencia atletas de Voley Playa, como Javier Bosma, que acabó quinto clasificado, o Gabriel Esparza, el primer deportista de taekwondo, que lograba una medalla para España.

Aunque mucho de los focos se los llevó la ex campeona Arantxa Sánchez Vicario, que fue invitada al acto, coincidiendo con su breve estancia en Barcelona. La ex tenista, afincada en Estados Unidos, recordó que esos Juegos “llegaron al final de mi carrera pero los disfruté como los anteriores, aunque ya venía de participar en unos cuantos”, dijo la barcelonesa de 53 años.

Arantxa Sánchez, durante su intervención en el acto / Valentí Enrich / SPO

“Lo mejor de los Juegos es la cantidad de amigos que haces y que luego veías cuatro años después...los Juegos son un acontecimiento único”, dijo Arantxa.

Iñaki, al final de su carrera

Tampoco faltó a la cita Iñaki Urdangarín, que compitió con el equipo español de balonmano y que lograba la medalla de bronce, en el momento final de su carrera deportiva. “Siempre es un buen recuerdo cuando regresas con una medalla aunque fueron especiales porque yo me jubilaba y luego fue un poco el fin de aquella selección y del Dream Team”, dijo el ex jugador.

Iñaki Urdangarín tampoco se perdió el acto para recordar los Juegos de Sydney 2000 / Valentí Enrich / SPO

Tampoco faltaron los futbolistas que conquistaron la plata tras perder con Camerún en la final, como Jordi Ferrón o Joan Capdevila, que reconoció vivir el pero momento de su vida, cuando le tocó lanzar un penalty para decidir al campeón.

Unas vivencias que permitió unir por un par de horas a muchos atletas que recordaron con nostalgia los Juegos de hace 25 años, pero que les volvió a unir en el recuerdo y rememorar momentos que no volverán pero que seguro los mantendrán en la memoria de por vida.