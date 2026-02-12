Dos Juegos, dos oros, dos parejas: Cizeron, el patinador francés al que su ex acusó de controlador, reina en Milán-Cortina

El Programa Libre de danza de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina deparó una de esas batallas por el oro ajustadas, de las que se deciden en el último minuto, o en este caso, en la última actuación. Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos optaban al oro, con diferencias mínimas entre ellos. Los detalles iban a marcar la diferencia y en este caso, además, reinó la experiencia, la de un Guillaume Cizeron que se convirtió en el primer hombre en ganar el oro olímpico con dos parejas distintas: Garbiella Papadakis (2022) y Laurence Fournier Beaudry (2026).

Cizeron y Fournier, que compitieron últimos del último grupo, firmaron un total de 225,82 puntos, para llevarse el oro con un escaso margen respecto a los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, que sumaron 224,39 puntos. Los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier se colgaron la medalla de bronce con 217,74.

Francia, Estados Unidos y Canadá firmaron el podio / EFE

Pese a llegar como vigente campeón olímpico, pocas quinielas hubieran dado como ganador a Cizeron, que competía en esta cita con una nueva pareja tras toda una vida junto a Papadakis. En 2022 la emblemática pareja francesa se tomó un descanso que se acabó haciendo permanente en diciembre de 2024 cuando anunciaban su separación definitiva, y en el caso de ella, su retirada como profesional. Faltaba poco más de un año para la cita olímpica y había que tomar una decisión. Cizeron anunciaba a principios de 2025 a su nueva compañera, Laurence Fournier Beadry y empezaba una carrera a contrarreloj para llegar con garantías a la cita olímpica.

Pero además de los entrenamientos y los Grand Prix, el año iba a traer consigo un terremoto a nivel personal, el inicio de una guerra contra la que fuera su compañera desde niños.

Inicio del culebrón

En Beijing 2022, Papadakis y Cizeron se elevaban al Olimpo de los patinadores, tomando el relevo de las grandes parejas frances como Marina Anissina y Wendal Peizerat Sarah Abitbol y Stéphane Bernadis. Era la calma antes de la tempesta que se avecinaba en una de las duplas más carismáticas del patinaje internacional.

Apenas cuatro años después, el icónico dúo ha pasado a ser tan solo un recuerdo en una especie de divorcio mal llevado, que ha tenido como detonador la publicación del libro "Pour ne pas disparaître" (Para evitar desaparecer) escrito por Papadakis. En él, la francesa, además de cuestionar todo el sistema del patinaje artístico, acusa a su excompañero de "controlador, exigente y crítico". Llega incluso a afirmar que no quería patinar con él sin presencia de un entrenador y que incluso le llegóa tener miedo. "Creo que después de pasar años atrapada entre mi madre (y entrenadora) y Guillaume, terminé perdiendo toda mi autoestima", afirma en su libro.compositor francés Gabriel Fauré.

Poca comunicación, problemas y depresiones

De poco sirvió la terapia de pareja que intentaron con vistas a participar en los Juegos Olímpicos de invierno de este 2026 y la pareja acabó por romperse. En 2024 anunciaban su separación. "Nunca hubo mucha comunicación entre nosotros. Quedaban muchas cosas sin decir, y en cierto modo, quizá era mejor así", explicaba Cizerone en una entrevista reciente en 'LÉquipe' en la que afirma que Papadakis sufría desde joven episodios de angustia y depresión.

"Cuando ganamos la medalla de oro en los Juegos y un quinto título mundial en 2022, veníamos de varios años difíciles. Era obvio que íbamos a tomarnos un descanso, o incluso a parar del todo. Lo único que lamento es no haber tenido la claridad mental para decir: 'Terminemos aquí'", explicaba el patinador francés, defendiendo su versión de la historia.

Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron / HOW HWEE YOUNG / EFE

Contraataque

En Milán-Cortina, Papadakis iba a ejercer de comentarista para la NBC, mientras su excompañero participaba junto a Laurence Fournier, una patinadora canadiense que compite bajo bandera francesa. Todo estaba en su sitio pero la publicación del libro hizo saltar por los aires todos los planes y Cizeron optó por vetar a Papadakis.

El 13 de enero, Cizerone envió una reclamación a todas las partes implicadas en el libro, afirmando que este "contiene información falsa, atribuyéndole, entre otras cosas, declaraciones que nunca hizo y que considera graves".

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, durante su Programa Libre / EFE

Una reclamación que costó el puesto a Papadakis. "Su nuevo libro crea un claro conflicto de intereses. Nuestra responsabilidad es ofrecer una información en la que nuestra audiencia pueda confiar y que esté libre de sesgos, ya sean reales o percibidos. Lamentablemente, en estas circunstancias, esto ya no es posible", explicó la NBC sobre el asunto, asegurando que respetan la decisión de la expatinadora de contar su historia.

"Estaba dispuesta a comentar sobre todos con igualdad y neutralidad. Que yo sepa, en respuesta a la notificación formal de Guillaume , que se hizo pública, consideraron que la percepción de mi neutralidad estaba comprometida y que no podría comentar sobre los Juegos Olímpicos", desvelaba Papadakis durante la presentación de su libro.

Poco después de que Cizeron revalidara el oro olímpico, Papadakis subió a sus redes sociales una publicación que, sin decir demasiado, lo decía todo. Junto a una imagen de una copa de vino y un paquete de cigarrillos escribía: Loggin off xxx (cerrar sesión).