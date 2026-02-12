Jesse Morse, experto en lesiones de la NFL: "Lindsey Vonn no estaba bromeando, fue una fractura terrible"

Lindsey Vonn ha centrado todas las miradas en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. La esquiadora estadounidense, una de las mejores deportistas del país, lleva días siendo noticia por su durísima caída sufrida el pasado domingo que le provocó una fractura múltiple en la pierna.

La leyenda del esquí alpino tomó la arriesgada decisión de competir con el ligamento cruzado roto, pero el percance sufrido durante su última prueba le obligó a pasar por quirófano en una intervención múltiple que pone a prueba a la medicina deportiva.

El último en pronunciarse al respecto fue Jesse Morse, especialista en Medicina Regenerativa (células madre) y optimización de la salud.

"Fue una fractura terrible"

"Cuando Lindsey Vonn dijo que necesitaría múltiples cirugías no estaba bromeando", escribió el reputado médico. Morse, que además es experto en Medicina Deportiva y Familia y experto en lesiones de la NFL, incluso siendo CEO de la empresa líder en datos de lesiones The Injury Expertz, analizó el caso tras la tercera operación de la esquiadora.

"Cuando digo que fue una fractura 'terrible' no estaba bromeando. Esto se llama fijador externo ('x-fix') y se utiliza para ayudar a estabilizar la tibia fracturada (y quizás más)", añade el especialista, que también aporta una imagen (de otro paciente) para reflejar la situación que atraviesa Lindsey Vonn. "Mucha suerte para ella", le desea.

Imagen que explica la situación que atraviesa Lindsey Vonn / RRSS

Operación satisfactoria

Su última intervención tuvo lugar este pasado miércoles, cuando fue operada por tercera vez de la tibia izquierda. Tal y como anunció ella misma en sus redes sociales, la operación resultó satisfactoria.

“Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré”, escribió la campeona olímpica junto a una escalofriante imagen de su pierna envuelta de un aparatoso y voluminoso dispositivo ortopédico.