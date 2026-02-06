La increíble rutina de Lindsey Vonn para llegar a tiempos a los Juegos Olímpicos de invierno

La estadounidense Lindsey Vonn es uno de los grandes nombres propios de los deportes de invierno y a sus 41 años es una de las aspirantes a todo. En los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina volverá a ser una de las protagonistas aunque competirá en la cita con sus condiciones físicas algo mermadas.

La esquiadora americana sufrió una grave caída hace apenas unos días mientras disputaba su descenso en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Crans Montana. Vonn perdió el control al aterrizar en un salto y terminó enredada en las redes de seguridad de la parte superior del recorrido de la prueba encendiendo las alarmas al quedar momentáneamente tendida sobre la nieve. Tras ser atendida por las asistencias consiguió llegar al final del recorrido por su propio pie y fue evacuada en helicóptero. Poco después se confirmó que tenía una rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Un contratiempo que llegaba a tan solo unas semanas de la cita en Milán-Cortina pero que, contra pronóstico, no impedirá a la estadounidense participar en sus quintos Juegos Olímpicos. Tal y como ella misma confirmó, está preparada para debutar este domingo en la prueba de descenso.

Recuperación de alta intensidad

Como muestra de su intención de competir, la esquiadora de Minnesota ha subido un vídeo a sus redes sociales en la que se le puede ver realizando un intenso trabajo en el gimnasio. Una sesión que ha realizado con una amplia protección cubriendo su rodilla izquierda.

Vonn ha acompañado el vídeo con el texto: "No me rindo. ¡Trabajando tan duro como puedo para que suceda! Gracias a mi equipo y a todos por vuestro increíble apoyo. Sigan creyendo".

"Fue una noticia muy difícil de recibir una semana antes de los Juegos Olímpicos. Agradezco mucho a todos los que me dieron tiempo y espacio para procesar lo sucedido y encontrar una salida. Pero hemos estado haciendo una terapia extensa, hemos estado consultando con médicos, hemos estado en el gimnasio y hoy fui a esquiar", explicó Vonn, quien aseguró que "me siento fuerte, mi rodilla no está hinchada" y que, aunque seguirá evaluando su situación, su intención es salir a pista el domingo.

Para Vonn, los de Milán-Cortina serán sus quintos Juegos Olímpicos. En su palmarés están el oro en descenso y el bronce en supergigante en Vancouver 2010, y el bronce en descenso en Pyeongchang 2018.