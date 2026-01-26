Inauguración de los Juegos de Invierno Milán - Cortina 2026: día, hora y dónde ver por TV en España

La cuenta atrás ya tiene cita marcada en rojo: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se inauguran el viernes 6 de febrero y lo harán a lo grande, en un escenario con pedigrí deportivo: San Siro.

El templo del fútbol en Milán cambiará el césped por el espectáculo para abrir oficialmente unos Juegos que se repartirán por varias sedes alpinas hasta el 22 de febrero.

En clave española, la ceremonia tendrá un extra de emoción: Olivia Smart y Quim Salarich están llamados a liderar el desfile como abanderados en una expedición numerosa. Pero antes de hablar de diplomas o medallas, la primera gran prueba será esa: la noche de San Siro, cuando Milán-Cortina encienda el interruptor olímpico y empiece, por fin, el invierno que todos quieren ver en directo.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos de Invierno por TV?

La gran novedad es que, por primera vez, los Juegos de Invierno estarán disponibles “al completo” en directo en HBO Max (en todos sus planes) en buena parte de Europa, incluida España, con el paraguas multiplataforma de Warner Bros.

Discovery también impulsará la señal a través de Eurosport.

Además, en España también habrá emisión en abierto a partir de las 20:00 horas (CET). El COE encuadra la cobertura nacional con RTVE y Eurosport como ventanas de referencia para seguir los Juegos.